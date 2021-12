Boric garantiza un gabinete a la altura de los desafíos: “Estoy escuchando las señales económicas y la voz de los chilenos”

El próximo gabinete ministerial que trabajará durante la administración del presidente electo, Gabriel Boric, estará conformado “por los mejores y las mejores”, para garantizar que esté a la altura de los desafíos de la nación y en una difícil coyuntura económica mundial causada por el impacto de la pandemia de covid-19.

Así lo aseguró el nuevo mandatario, al detallar que se encuentra escuchando las señales económicas y la voz de los chilenos para decidir la designación de los ministros luego de que asuma el poder el venidero 11 de marzo de 2022.

“La atribución de la designación del gabinete es de exclusiva responsabilidad del presidente electo, y eso se lo he manifestado a los partidos”, dijo al aclarar que ninguna tolda le ha exigido un cargo a cambio de algún beneficio.

“Ninguno me ha pedido ‘oye, me interesa este ministerio, te apoyo a cambio de esto’, por lo que tenemos plena libertad para elegir”, mencionó y agradeció el apoyo desde el pacto Apruebo Dignidad y la ex Concertación.

Además, hizo un llamado a no anticiparse y señaló que “de los partidos cuento con la plena confianza para poder nombrar un gabinete que le dé las mejores garantías al país de que van a estar los mejores y las mejores”.

Luego de realizar una visita a la Convención Constitucional, el presidente electo el pasado 19 de diciembre con más de 4,6 millones de votos, reiteró que habrá «un criterio paritario, que tenga una visión nacional y no solamente santiaguina, que incorpore diferentes miradas, que tenga diferentes experiencias porque tenemos que conocer y ser parte de los sueños, esperanzas y también de los temores de los chilenos y chilenas».

“Vamos a dar las señales correctas, estoy escuchando tanto las señales económicas como la voz de los chilenos y chilenos. Eso sabremos conciliarlo para tener un gabinete que esté a la altura de los tremendos desafíos que tenemos”, sentenció.

Boric, acompañado de la diputada Camila Vallejo (PC) y de su asesora, Javiera Cabello, sostuvo este martes un encuentro protocolar con la mesa directiva de la Convención presidida por Elisa Loncon y Jaime Bassa, como parte del proceso de transición hacia la asunción del nuevo Gobierno.

Posteriormente, como un gesto simbólico y de respaldo, se reunió con la mesa adjunta que incluye otras siete vicepresidencias, donde están representados todos los conglomerados que conforman la Convención Constitucional.

Anunciará Gabinete en enero

Cabe recordar que el presidente electo indicó el lunes que espera anunciar su Gabinete para el mes de enero, por lo que se mantiene en conversaciones con todas las organizaciones políticas.

«El presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato, nombró a su gabinete el 22 de enero, cerca de un mes después de la elección. Espero no superar ese plazo, pero además estamos conscientes que es importante para el país otorgar certezas», inició Boric tras ser consultado por las personas que lo acompañarán en el Gobierno, tras tomar posesión el próximo 11 de marzo.

En este sentido, señaló que hasta los momentos, no dará nombres, pero espera que la selección de los miembros del Gabinete se lleve a cabo de forma rápido.

De igual forma, reiteró que espera que las mujeres sean las «protagonistas de nuestro Gobierno» y que también trabajará para que sea conformado por «personas capacitadas» y de las diferentes regiones del país.

«Vamos a incorporar a las personas más capacitadas, y seguro muchos de ellos serán independientes. Y a mí me gustaría mucho también contar con gente de regiones, que entienda la diversidad y la heterogeneidad de nuestro país», manifestó en rueda de prensa, tras sostener un encuentro con Sebastián Piñera en La Moneda para coordinar el paso de mando.