Boric no descarta crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de abuso sexual por el poder eclesiástico  

El presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró este miércoles durante la sesión del Gabinete Regional de Magallanes que no descarta la posibilidad de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de abuso sexual por parte del poder eclesiástico.

Tras ser consultado por la investigación canónica contra el sacerdote Felipe Berríos por “hechos de connotación sexual” hacia una mujer cuando era menor de edad, el mandatario afirmó que “siempre hay que estar del lado de las víctimas”.

“A mí me parece que esto es algo que tenemos que trabajar en conjunto, me hace sentido. No quiero anunciar algo que ahora, a propósito de esta denuncia, no está suficientemente trabajado, pero a mí me hace sentido porque el sufrimiento es muy muy grande”, dijo. Por consiguiente, subrayó que está dispuesto a que desde el Estado se trabaje en alternativas para darle acogida a las víctimas y que no se sientan desprotegidas.

A su vez, reconoció que es difícil denunciar este tipo de abusos y que no solamente se trata del hecho en sí, sino que también del “encubrimiento”.

“Cuando hay encubrimiento hay toda una institución y donde hay una revictimización permanente, y donde más encima el Estado mira para el lado, evidentemente el dolor es mucho mayor. Nosotros tenemos que estar con las víctimas y estoy muy disponible para trabajar con ellos”, afirmó, citado por la Agencia Regional de Noticias.

La denuncia hacia el sacerdote se presentó el 29 de abril a través de un comunicado, y, luego de recibir la información, se activó el protocolo establecido por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) de la Institución. Fue denunciado por una mujer por cometer “hechos de connotación sexual” cuando ella era niña.