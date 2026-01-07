Boric, sin pelos en la lengua: “Los líderes serviles ante Trump solo se humillan”

El presidente Gabriel Boric, afirmó que los líderes que “le rinden pleitesía y se muestran serviles” al mandatario estadounidense Donald Trump, “tratando de ganarse su favor, solo se humillan”.

“Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, indicó el jefe de Estado en un mensaje compartido en X.

La declaración se produjo en respuesta a una publicación el Departamento de Estado de Estados Unidos en la misma red social X, en la reafirmó su postura de que el hemisferio occidental forma parte de la esfera de influencia de Washington.

“Este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”, indicó.

Cabe recordar que el mandatario se había pronunciando el pasado sábado 3 de enero, condenando los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en distintos puntos de Venezuela que culminaron con el secuestro del mandatario constitucional de la nación caribeña Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En la ocasión señaló que “como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

Ante este escenario, Boric reafirmó el compromiso de Chile con el Derecho Internacional, destacando que “Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”.

Planteó que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

Asimismo expresó su “enérgica condena” a la intención de Trump de ejercer un control directo sobre el país.

“La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, advirtió el domingo en un punto de prensa.

En la misma línea, el presidente Boric suscribió una declaración conjunta con los Gobiernos de España, Brasil, Colombia, México y Uruguay, en la que rechazan “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”.

Los seis países firmantes afirmaron que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”, e hicieron “un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.