Brigada Cibercrimen Metropolitana de la PDI inició investigación por amenaza de «masacre escolar» en liceo de Quinta Normal

La Brigada de Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) inició una investigación para identificar a los autores de un video donde se amenaza con una «masacre escolar» en el Liceo Industrial Benjamín Franklin, de Quinta Normal (Región Metropolitana).

La orden de investigar fue emitida desde la Fiscalía Centro Norte, «con la finalidad de realizar diligencias tendientes a identificar a los autores de dicha amenaza», contenida -recordemos- en un video de Youtube.

El comisario Pablo Rivas, de la Brigada Cibercrimen Metropolitana de la PDI, explicó a la prensa que se realizarán «diversas diligencias técnicas con la finalidad de establecer quiénes son los autores. Las amenazas se publicaron a través de redes sociales, específicamente por Youtube, en contra de alumnos del establecimiento, en contra de atentar contra su integridad», recordó Rivas.

«Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos, no intenten salvarse y menos correr. Tus pies no se salvaran a un ametrallamiento y también seremos gentiles y no sentirán dolor. No tengan miedo, solo queremos divertirnos…», afirma una voz en una parte del citado video.

