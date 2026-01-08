Calor extremo afectará zona central de Chile este fin de semana: Se podría llegar a los 38° entre Santiago y Ñuble

A partir del viernes 9 de enero y hasta el lunes 12, un posible escenario de ola de calor predominará en la zona central de Chile, debido a una serie de altas presiones que producirán cielos despejados y extremos térmicos.

La información fue entregada por el agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (Citra) de la U. de Talca, Patricio González Colville.

El académico detalló que «el desarrollo de una dorsal cálida, en niveles medios de la atmósfera, asociado a vientos cálidos de travesía, generarán las condiciones propicias para un fin de semana con temperaturas extremas muy cálidas, con impactos en las personas, en la agricultura y con riesgo de incendio forestales», advirtió.

Según los modelos del Citra, se estima -especialmente el domingo- la probabilidad de máximas entre 36 y 38 °C en sectores agrícolas de Santiago, como El Monte, Buin, Paine, Melipilla y Curacaví.

En tanto, para las regiones de O’Higgins, del Maule y de Ñuble, los valores más elevados se registrarían el sábado con temperaturas entre 36 a 37 °C en sectores urbanos y 38 °C en áreas agrícolas rurales. Para el domingo las máximas extremas estarían entre 36 a 37 °C.

En cuanto al efecto que tendrá este escenario para la agricultura, el profesor Patricio González proyectó que la persistencia de calor intenso durante el sábado y domingo, incidirá en bajos niveles de humedad relativa del aire: «Con esta atmósfera de alta sequedad, se elevan los niveles de evapotranspiración, perdidas de agua desde el suelo y desde los cultivos, especialmente entre las 13:00 a las 19:00 horas».

Lo anterior aumenta los niveles de estrés hídrico de los cultivos, lo que obliga a regar con más frecuencia con el fin de evitar el estrés térmico en las plantas y evitar bajas de rendimiento en la calidad de las frutas, detalló el experto.

Otro aspecto para tener en consideración, puntualizó el agroclimatólogo, es la adaptabilidad de los hogares frente a este calor extremo: «Las ciudades generan ‘islas de calor’ producto de la baja arborización, la pavimentación, falta de césped, edificios que impiden los flujos de aire internos, además de la geografía de cuenca en que se ubican muchas ciudades del valle central, que impide que el calor se disipe durante la noche».

Es solo el comienzo

Para el académico de la U. de Talca, esta será, probablemente, una constante durante enero y febrero de 2026, lo cual -planteó- nos debe hacer pensar sobre políticas de adaptación respecto a la habitabilidad y confort bioclimático de las ciudades, frente al calor diurno y nocturno.

«Las proyecciones de modelos probabilísticos internacionales han explicitado que 2024, 2025 y 2026 están siendo los años más cálidos registrados en el siglo 21 a nivel global», subrayó.

«La preocupación sobre la salud humana y agricultura, frente al calentamiento global, nos pone en la disyuntiva de decisiones políticas respecto a si ya estamos llegando, como país, al límite de la adaptación y tolerancia frente a los extremos térmicos que se avecinan y que haremos en el corto plazo para mitigarlo y proteger a nuestra población», concluyó el profesor Patricio González Colville.

El Ciudadano