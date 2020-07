Cámara de Diputados aprobó creación de Comisión Investigadora por situación del Espacio Riesco

En medio de la discusión por el retiro de fondos previsionales, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes la creación de una Comisión Investigadora -impulsada por la diputada Karol Cariola (PC)-, para indagar sobre la instalación de hospitales de campaña o modulares, en el marco del programa de residencias sanitarias, y en especial, todo lo relacionado con el arriendo del Espacio Riesco como «centro hospitalario».

La parlamentaria, representante de la zona norponiente de la capital, que incluye la comuna de Huechuraba, donde se encuentra ubicado “Espacio Riesco”, formuló la solicitud luego de constatar, en una visita inspectiva al recinto, distintas irregularidades denunciadas por los trabajadores del Hospital San José.

La solicitud, que fue respaldada por 62 legisladoras y legisladores, fue finalmente aprobada por 77 votos a favor, 28 en contra y 29 abstenciones. Al respecto, la diputada Cariola manifestó su satisfacción por la aprobación de la comisión, para «investigar todos los arriendos y las inversiones que se han hecho en relación a infraestructura privada para poder implementar instalaciones sanitarias».

«Especialmente nos interesa investigar en profundidad lo que ha ocurrido en Espacio Riesco. Existen muchas dudas respecto de ese centro de salud, que se implementó muy a regañadientes de la ciudadanía, a propósito de ser un centro de eventos, y por los costos asociados», afirmó la diputada Cariola.

La legisladora, que es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, agregó que «hasta ahora no hay claridad, no ha sido transparente el cómo se ha llevado adelante ese proceso, no sabemos cuáles son los costos precisos, y por otro lado, es evidente y sale a la luz pública, a partir de distintas investigaciones, que este centro de salud finalmente ha sido un rentable negocio para quienes han llevado adelante estas acciones».

«Es necesario investigar con claridad la responsabilidades administrativas a propósito de la contratación directa del personal de apoyo a través de una empresa externa; saber cuáles fueron los procedimientos de definición para poder arrendar ese espacio y, por otro lado, cuántos han sido los costos que los dueños de Espacio Riesco como centro de eventos han adquirido a raíz de esta decisión del Gobierno», concluyó Cariola.

Ahora, la comisión deberá investigar los actos de Gobierno relacionados con la estrategia del Ministerio de Salud y sus reparticiones, respecto de la habilitación de inmuebles para la instalación e implementación de hospitales de campaña o modulares, y las contrataciones para prestar servicios de hospedaje para enfermos Covid-19 en el marco del programa de residencias sanitarias a nivel nacional.

En especial, deberá indagar sobre la contratación del inmueble «Espacio Riesco», la información y los fundamentos económicos, sanitarios, epidemiológicos y de toda índole que influyeron en dicha decisión, según se establece en el mandato de la Comisión.

Finalmente, se informó que la Comisión Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.