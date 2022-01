Cámara de Diputados aprobó reforma al Código de Aguas: Mañana se vota en el Senado para su despacho a Ley

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que busca reformar el Código de Aguas.

El texto fue aprobado por 129 votos a favor, dos en contra (el socialista Marcelo Schilling y el parlamentario por el Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez), y dos abstenciones (el republicano Ignacio Urrutia y la socialista Jenny Álvarez).

Ahora, solo resta la votación que tendrá lugar el día de mañana en la Sala del Senado para que el proyecto sea despachado a ley por el Ejecutivo.

El proyecto lleva más de 10 años en tramitación en el parlamento y busca limitar el derecho de aprovechamiento en el uso de aguas, declarando estas como bienes de uso público. Por lo que su uso pertenecería a todos los integrantes de la nación.

La iniciativa, ingresó a trámite en marzo de 2011 a la Cámara Baja. Desde allí, se despachó a segundo trámite en noviembre de 2016; radicándose desde entonces en el Senado hasta agosto de 2021.

Tras ello, el texto se revisó en tercer trámite, donde se rechazaron 18 enmiendas, originando así la comisión mixta.

La Comisión Mixta revisó 18 artículos y estableció los nuevos derechos de aprovechamiento de agua.

Durante la sesión, el ministro de Obras Publicas, Alfredo Moreno, aseguró que esta reforma es un salto enorme hacia adelante en el manejo del agua y de la crisis hídrica.

En ese sentido, consideró que ha hecho falta tener un código moderno que dé más atribuciones a la autoridad para proteger el consumo humano, los ecosistemas, la sustentabilidad del recurso y que mejore la gestión, todos elementos que se cumplen en la propuesta del nuevo cuerpo normativo, aseguró, refiere Radio U. Chile.

¿Qué establece el texto?

En el texto, se indica que estos derechos ya no serán indefinidos, sino que temporales hasta 30 años, mientras que los derechos existentes continuarán vigentes, debiendo caducar por su no uso o no inscripción en el período que se abre, quedando sujetos a las nuevas normas de ley.

La propuesta declara las aguas, en cualquiera de sus estados, como “bienes nacionales de uso público”. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

De igual forma, la ley establece mejoras en el sistema de registro de agua, quedando en el Conservador de Bienes Raíces y en el sitio de la Dirección General de Aguas (DGA).Dicha entidad, estará a cargo de un sistema de investigación y monitoreo permanente de cuencas y la creación de un plan estratégico de recursos hídricos con el fin de propiciar la seguridad hídrica del país, refiere Radio U. Chile.

En las regiones de Aysén, de Magallanes y Antártica Chilena, se prohíbe la construcción de sistemas de drenaje en las zonas de turberas incluidas “por el Ministerio de Medio Ambiente en el inventario Nacional de Humedales”.