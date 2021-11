Cámara de Diputados vota este lunes acusación constitucional contra Sebastián Piñera: Oposición evalúa usar «Ley Lázaro»

"No es nuevo lo de la denominada “Ley Lázaro”, ha sido ocupada incluso por la derecha, cuando el diputado Ulloa habló más de 6 horas para que llegara Longueira. La norma constitucional, además, dice que no hay hora de término, pueden ser muchas horas. Lo que estamos haciendo no es una jugada electoral ni nos estamos aprovechando de algo determinado", explicó el diputado Jaime Naranjo.