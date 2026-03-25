Campaña busca reinstalar protección del pingüino de Humboldt durante el Festival REC 2026

Iniciativa “RECuperemos al Pingüino de Humboldt” busca convertir la preocupación ambiental en una acción ciudadana masiva durante uno de los eventos culturales más importantes del país.

Campaña busca reinstalar protección del pingüino de Humboldt durante el Festival REC 2026
Absalón Opazo

En el marco del Festival REC 2026, las agrupaciones socioambientales Defensa Ribera Norte, Escuela Libre y Popular Wallpencillo y la Red de Humedales del Biobío, junto a diversas ONG ambientales, lanzaron la campaña «RECuperemos al Pingüino de Humboldt».

La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia ecosistémica de esta especie en Chile y reinstalar en la agenda pública la urgencia de protegerla, exigiendo el reingreso del Decreto N°13 que lo declaraba como Monumento Natural.

«La campaña surge luego de que el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno actual retirara de Contraloría dicho decreto, decisión que dejó sin efecto un avance clave en la protección de esta especie considerada un bioindicador fiundamental de la salud de la Corriente de Humboldt», señalaron los impulsores de la campaña.

En esa línea, desde la organización Defensa Ribera Norte Chiguayante recordaron que el pingüino «no es solo una especie emblemática, es una señal viva del estado de nuestros ecosistemas costeros. Y es que, según Greenpeace, el 80% de la población de Pingüinos de Humboldt nace en Chile. Hoy su protección está en pausa, pero su crisis no».

Precisamente, esta especie enfrenta hoy una situación crítica, marcada por bajas tasas de natalidad, perturbación de sus sitios de nidificación y presiones derivadas de la actividad humana y el cambio climático.

A esto se suma la paralización de instrumentos de conservación como los planes RECOGE (Recuperación, Conservación y Gestión de Especies), lo que, según las organizaciones ambientalistas, refleja un retroceso en la política ambiental del país.

«La urgencia no es administrativa, es existencial. Si no se actúa ahora, para el otro Festival REC puede ser demasiado tarde», enfatizaron desde la organización penquista.

Intervenciones visuales masivas

La iniciativa «RECuperemos al Pingüino de Humboldt» busca así movilizar a la ciudadanía mediante una narrativa transversal, es decir, entender la defensa del patrimonio natural como un valor común.

Para ello, la campaña desplegará una serie de acciones durante el Festival REC, como intervenciones visuales masivas, incluyendo un tótem de gran escala y colonias de pingüinos entre el público que se irán moviendo por el espectáculo.

Asimismo, también se realizarán acciones digitales coordinadas, impulsando el uso del emoji 🐧 para posicionar la causa desde las redes sociales hacia el festival.

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