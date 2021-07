Carabineros agreden a constituyentes que exigen cese a la represión

"Junto a más constituyentes decidimos no dejar pasar los carros de Carabineros para reprimir a nuestros pueblos en Plaza de Armas. ¡Ahora nos están golpeando y me acaban de romper el labio! ¡Que el mundo entero se entere que en Chile no hay democracia!, denunció la constituyente por el Distrito 8, Valentina Miranda.