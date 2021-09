Carabineros dio de baja a funcionario que agredió y ahorcó a la convencional Rapa Nui Tiare Aguilera Hey

Carabineros informó que el uniformado que tomó por el cuello a la constituyente Tiare Aguilera Hey durante su detención, fue dado de baja.

El anuncio se hizo luego de que se viralizara un video en donde se observa a un uniformado, que acudió al edificio de departamentos en Ñuñoa donde reside Aguilera para realizar un procedimiento , tomó violentamente del cuello a la representante del pueblo Rapa Nui en la Convención Constitucional.

Desde la institución habían abierto un sumario administrativo por estos hechos, y señalado que «la detención propiamente tal está siendo producto de investigación, porque evidentemente estamos frente a una persona que mantiene fuero».

“A la luz de los nuevos antecedentes surgidos producto de imágenes publicadas en redes sociales, ha tomado la determinación de dar de baja de las filas de la institución al funcionario involucrado en la agresión, conductas impropias que la institución no tolera ni acepta”, declaró el general Jean Camus, jefe de Zona Santiago Este a la prensa.

Cabe recordar que Aguilera confirmó haber sido detenida por Carabineros durante la noche del sábado, aunque negó que haya sido por un episodio de violencia intrafamiliar , como indicó la institución, y acusó malos tratos por parte de los funcionarios policiales.

El general Jean Camus, había detallado que en el transcurso de la madrugada del día del domingo , «vecinos del sector de Ñuñoa en la calle Brown Norte comunicaron a Carabineros el desarrollo de una situación en el contexto, al parecer, de violencia intrafamiliar».

«Se constituyó personal en este edificio, entrevistándose con una de las personas participantes, que en definitiva resultó ser una convencional constituyente, la señora Tiare Aguilera, quien fue conducida hasta el sector de la unidad 18va Comisaría de Ñuñoa por la situación de violencia intrafamiliar más daños que se habrían provocado a una mampara del edificio donde ella reside», agregó.

Ante estas declaraciones, la convencional emitió un comunicado público en el que entregó su versión de los hechos, la cual que difiere de lo expuesto por la policía. «Me dirijo a la opinión pública para aclarar los hechos que se han informado, y que no tienen ninguna relación con violencia intrafamiliar», comienza el texto.

Aguilera sostuvo que tras «una discusión verbal con mi pareja en nuestro departamento, él sale a caminar. Jamás hubo golpes o agresiones física».Posteriormente, habría salido a buscarlo para conversar cuando «se me cerró la puerta de entrada del edificio, con el celular sin carga y sin llaves. Nunca salí a la calle, me mantuve todo el tiempo en el espacio del edificio que no tiene nochero».

De esta manera, habría sido «la desesperación de tratar de entrar porque mi hijo de 4 años estaba solo durmiendo en su pieza, forcejee la puerta de entrada, lo que hizo que la mampara de vidrio se trizara. Fui al auto a ver si había alguna llave o cargado de celular y en ese momento sentí muchos carabineros entrando con linternas al edificio y al estacionamiento».

«Se acercan 6 carabineros, a los que intento explicar lo que había sucedido y que necesitaba entrar para saber cómo estaba mi hijo. En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo», relata en el comunicado.

Maltrato de Carabineros

En el comunicado, la convencional Tiare Aguilera denunció que los funcionarios policiales la agredieron en el marco de la detención.

«Me detienen muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de mi hijo, y se burlaron de toda la situación», sostuvo

«Luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo», relató la constituyente.

Aguilera indicó que a las 7:00 horas del domingo fue puesta en libertad luego de que interpusiera un reclamo por los malos tratos y tras «recibir escuetas disculpas de altos mandos de la prefectura correspondiente».

«Llevamos años trabajando en la erradicación de la violencia intrafamiliar y nos duele profundamente la distorsión de los hechos ocurridos. Ningún ciudadano merece ser tratado así por los funcionarios que supuestamente deberían protegernos», subrayó en el texto.