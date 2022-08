Carolina Tohá: Si gana el Rechazo la llave para decidir cómo se hace una nueva Constitución vuelve a la Derecha

Este martes, la ex ministra, ex diputada y ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, participó en un panel político en el programa Mucho Gusto de Mega, donde se abordó el actual momento del proceso constituyente en curso, a solo 19 días del plebiscito que aprobará o rechazará la propuesta de nueva Constitución.

En esa línea, la ex parlamentaria recordó un hecho que muchos pasan por alto: En caso de ganar el Rechazo, la llave para poder hacer una nueva Constitución «vuelve a la Derecha».

«Lo que ellos dicen es ‘rechace’, así queda vigente la Constitución del ’80, y vamos a hacer una nueva y esta sí va a quedar muy bien, cuando nadie sabe cómo va a quedar. Pero lo que sí sabemos es que quien va a tener la llave para decidir cómo se hace esa Constitución va a ser nuevamente la Derecha, incluso bajando el quórum a los 4/7, porque no se llega sin ellos a ese quórum», manifestó Carolina Tohá.

Asimismo, la ex vocera del primer gobierno de Bachelet, se refirió a la idea instalada por la Derecha de que la nueva Constitución es más difícil de cambiar por el hecho de que pide los mismos 4/7 más una ratificación ciudadana: «Desde mi punto de vista no es hacerlo más difícil, es considerar la opinión de las personas. Si las personas están de acuerdo con los cambios los van a apoyar, si están en contra los van a rechazar, yo creo que es una forma más democrática de resolver nuestras diferencias», enfatizó.