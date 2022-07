Casa del Apruebo condenó amenazas de empresario Pedro Pool: «Enmarcan la conducta de quienes buscan mantenerse en el Chile del pasado»

A través de una declaración pública, la Casa del Apruebo, comando abierto de Aprueba x Chile que reúne a más de 130 organizaciones sociales, partidos y a la sociedad civil, condenó categóricamente las amenazas realizadas por el empresario de Osorno, Pedro Pool Vargas, y llamó la atención que «no es la primera vez» que realiza este tipo de actos.

«No es la primera vez que Pool Vargas realiza amenazas como esta. Es por esto que no podemos dejar que en este momento histórico de discusión democrática, quede opacado por la violencia y el amedrentamiento reiterado, cuando lo que debe primar tiene que ser la unidad, el dialogo y el respeto», afirma la declaración, que compartimos a continuación:

En tanto, desde la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, también emitieron una denuncia pública por los dichos del empresario de Osorno, exigiendo que el Gobierno «se haga parte de una querella criminal» frente a las amenazas que calificaron como «terroristas». También, anunciaron la presentación de un recurso de amparo.

Compañ[email protected], compartimos denuncia publica frente a los dichos de Pedro Pool Vargas empresario de Osorno en programa on line manifestando que si sale el apruebo “las muertes serán más que con Pinochet", de las cuales se hicieron parte Catalina Pulido y Patricia Maldonado pic.twitter.com/7HxmtWkvIj — Anamuri AG (@Anamuri3) July 25, 2022

Recordemos que Pool afirmó en el programa «Las Indolables», conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, que «yo después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque. Y no van a ser tres mil como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar. Téngalo clarito, amigos de izquierda. Nosotros no le vamos perdonar la traición que le han hecho a Chile».

Por lo anterior, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella fundamentada en la comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 296 N° 3 del Código Penal. Asimismo, en la acción judicial, se pidió la formalización inmediata de Pool, «dado que el delito se encuentra acreditado, y la medida cautelar de prisión preventiva, dada la peligrosidad del imputado», dijo el abogado.

