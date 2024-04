Caso Pío Nono: Juicio por homicidio frustrado contra excarabinero y actual asesor de diputada republicana quedó para el 22 de mayo

Para el 22 de mayo de 2024 quedó programado el juicio contra el excarabinero Sebastián Zamora Soto, acusado de empujar a un adolescente desde el Puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, hecho ocurrido el 2 de octubre de 2020.

Recordemos que debido a la violenta caída (7,4 metros) el joven quedó con fracturas en ambas muñecas.

En tanto, Zamora fue dado de baja de carabineros «por mala conducta», pero no por la agresión al adolescente, sino que por haber hecho uso de su cámara particular en el procedimiento y no haber dado aviso oportuno.

La fiscal Ximena Chong, a cargo del caso, pidió 8 años de cárcel para el excarabinero, pero tras la incorporación de nuevos antecedentes de peritajes, le ofreció al exuniformado ir a juicio abreviado y bajar su pena, lo que fue desechado por Zamora, quien prefirió ir a juicio «para probar su inocencia».

Actualmente, Sebastián Zamora Soto es asesor, en el Congreso, de la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi.

«Estoy orgullosa de tener al Cabo Zamora en mi equipo», declaró Barchiesi, quien en su momento, también posó con orgullo junto a ‘Pancho Malo’, activista de extrema derecha condenado por la Justicia el año 2000 por el homicidio de una persona.

“La relación directa entre el Partido Republicano y personas acusadas de violaciones a los Derechos Humanos no es algo nuevo. Si llaman a liberar a los presos de Punta Peuco, no me extraña que también estén encubriendo a estas personas”, señaló el diputado Tomás De Rementería tras conocerse la contratación del ex carabinero Zamora por parte de Chiara Barchiesi.



