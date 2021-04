Caso Tomás Bravo: madre del niño reclama que aún no recibe el cuerpo de su hijo

Este martes 6 de abril, Estefanía Gutiérrez, madre del niño Tomás Bravo, desahogó su dolor desde su cuenta en Instagram y puso un reclamo tras cumplirse 2 meses del crimen de su hijo, que conmocionó al país y causó un operativo que dio con el cuerpo sin vida del infante, que hoy todavía se encuentra en el Servicio Médico Legal (SML).

“Recién tengo el valor para ver casi todas las entrevistas del caso de mi hijo. Ya que como madre tengo el derecho a hacerlo… Y me he dado cuenta de todas las cosas que han hecho mal desde el día 1 que se perdió mi bebé”, comenzó Gutiérrez.

“¿Y a quien creen ustedes que perjudicó todo esto? Pues les cuento, a mi bebé y a mí, su madre (…) Estaba muchas veces dopada y me arrepiento tanto, no veía tele. Me quitaron mi celular por la investigación y por lo tanto no sabía que pasaba afuera”, añadió

La madre continúo : “como mamá de Tomasito no bajaré los brazos. Mi hijo necesita justicia y si tengo que enfrentarme a quien sea por él, lo haré. ¿Cómo es posible que mi hijo lleve casi 2 meses en el SML? Que tengo que esperar antes de la quincena de abril, que no hay evidencias ni culpables”.

De esta manera, Gutiérrez afirma que aún no se tiene claridad sobre lo sucedido por lo que aún no se entrega el cuerpo del menor a su familia.

«Mi dolor lo llevaré hasta el día que Dios decida llevarme con mi bebé, ese es mi pago por dejarlo ir ese día. Vivir sin él, estar sin él. No hay peor dolor que ese», afirmó la madre.

Luego de encontrar a Tomasito fallecido, se inició una investigación que tuvo a su tío abuelo como principal sospechoso, ya que fue él la última persona que vio al menor antes de la de desaparición, sin embargo, hasta el momento se conoce poco de lo sucedido.

El abogado de la familia

Durante la jornada, Pedro Díaz, abogado de la familia materna de Tomasito, se refirió a las pericias que desarrollaron durante el último fin de semana en Caripilún, en entrevista con el programa Contigo en Directo, recoge La Cuarta.

«Hicimos el recorrido completo que pudo haber realizado alguna persona para dejar el cuerpo de Tomasito en el lugar donde se encontró. Fue una diligencia muy complicada y afortunadamente nos ha ido bastante bien con las diligencias que estamos realizando y ya tenemos una o dos teorías que nos están haciendo más luces de lo que pudo haber ocurrido», agregó en legista.

«Con todos los antecedentes que lleguen de aquí al 15 de abril —los resultados de los exámenes—, nos van a permitir establecer la causa y data de muerte, y podemos encontrarnos ahí con algún antecedente que a nosotros nos va a dejar en una línea en la cual nosotros estamos; puede que la causa de muerte siga indeterminada», dijo Díaz.

Tomás Bravo se desapareció el pasado 17 de febrero en el sector Carupilún (región del Bío Bío) en la ruta P-40, que une las comunas de Lebu y Arauco, a la altura del Puente El Molino, cuando se perdió vestía un polerón naranjo, pantalón azul y zapatillas celestes. Su cuerpo fue hallado sin vida el 26 de febrero, la información fue ofrecida por el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz.

Fuente: El Desconcierto/La Cuarta/Duna/T13