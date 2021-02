Caso Tomás Bravo: piden extender zona de búsqueda mientras la PDI recoge declaraciones

Este viernes 19 de febrero, Daniela Salazar, tía del niño Tomás Bravo (3 años de edad) que se extravió el pasado miércoles en la comuna de Lebu, región del Bío Bío, solicitó a las autoridades ampliar un poco más la búsqueda de su sobrino.

“Nosotros pedimos que abarquen más, porque llevamos dos días buscando en un mismo lugar y no se ha encontrado nada (…) Han entrado con perros y tampoco nada. Quizás estamos buscando en un solo lugar, quizás hay que abarcar un poco más (…) Es lo que pedimos, que abarquen un poco más”, indicó Salazar, consigna Cooperativa.

Pensando en las probabilidades, la tía del infante sugirió: “quizás el niño se fue por el cerro o quizás pensamos que salió a la carretera: a lo mejor un vehículo pasó, se lo llevó, lo vio solo”.

El día que se perdió, Tomás había salido con su tío abuelo a buscar unas vacas. Según la versión del hombre, lo perdió de vista cuando fue en búsqueda de un animal que se quedó atrás. Cuando volvió al lugar, el niño ya no se encontraba.

El intendente de Bío Bío, Patricio Kuhn, manifestó durante esta jornada que “el tiempo juega en contra y por eso se han desplegado todos los equipos posibles”, y agregó que “la zona se ha ido ampliando progresivamente, esto se establece en base a cuadrantes”.

Kuhn también señaló que “hay una unidad especializada de Bomberos USAR —Urban Search and Rescue, ‘Busqueda de Rescate Urbano’— que formó una base donde se registra y coordina el trabajo de drones, muchos de ellos con cámaras térmicas para registrar de noche cualquier situación”.

La autoridad explicó que la Policía de Investigación (PDI) está a cargo del trabajo investigativo, mientras que Carabineros están enfocados en la seguridad y Bomberos colabora en la búsqueda.

Por su parte, la fiscal de Arauco, Carolina Molina, quien dirige la investigación, indicó que junto a la Policía de Investigaciones están manejando varias hipótesis.

“Hay algunas hipótesis que nos hacen ir en determinadas líneas de investigación, no descartamos nada, para ello encomendamos a la brigada de homicidios examinar cada una de ellas, a través de nuestras líneas investigativas para que puedan ser corroboradas o descartadas, pero hasta el momento no podemos corroborar ni descartar nada”, dijo la funcionaria.

En tanto, el jefe de la PDI Bío Bío, prefecto Carlos Sanhueza, dijo que no emitirá “ningún juicio ante la recopilación de los antecedentes que tenemos (…) No hay detenidos y estamos en el proceso investigativo”, recoge El Desconcierto.

PDI realiza interrogatorios

El tío abuelo del pequeño Tomás, identificado como Jorge Eduardo, entregó declaraciones a la PDI durante este viernes y regresó a su hogar. Este jueves relató a los medios que fueron a buscar los terneros y las vacas “y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré“, señaló el hombre, citado por Meganoticias.

Respecto a las acusaciones que recaen sobre él, se defendió diciendo: “como le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros. Lamentable lo que pasó”.

En las últimas horas también se conoció que la madre, la abuela, una tía y una prima del pequeño están declarando ante la PDI en un cuartel ubicado en Lebu.

El menor desapareció la tarde de este miércoles en el sector rural de Caripilum, en la Ruta P-40, que une la localidad de Lebu con Arauco, por la zona costera, a un costado del puente El Molino.

