Caso Valeria Vivanco: Padre de menor imputado denuncia que «lo torturaron para que se culpara»

Los familiares de los dos jóvenes imputados en el caso de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, acusó que desde la institución torturaron a su hijos «para que se culparan» de la muerte de la uniformada de 25 años, quien perdió la vida el pasado 13 de junio al resultar baleada durante un operativo en la comuna de La Granja.

Ambos jóvenes, de 17 y 19 años de edad fueron dejados en libertad el día de ayer por parte del Ministerio Público, luego de que caso tuviera un vuelco, después de que tres funcionarios de la institución resultaran suspendidos de sus cargos y se iniciara una investigación de la Fiscalía, por su presunta participación en el fallecimiento de la detective.

De este modo, se modificaron las medidas cautelares en contra de los dos imputados por su presunta autoría del crimen. El adolescente de 17 años quedó bajo sujeción del Sename y el joven de 19 con firma mensual, mientras que ambos quedaron con arraigo nacional.

La modificación de medidas cautelares ocurrió un día después de la reconstrucción de escena, la cual fue determinada tras el vuelco que hubo en el caso, luego de que que se encontrara una pista que apunta a la autoria de la PDI en el crimen en contra Valeria Vivanco.

Se informó que, en el sitio del suceso, fue encontrada una bala 9 milímetros con restos biológicos. Este proyectíl habría salido de un arma de fuego de marca Jericho, que son las empleadas por parte de los detectives de la policía civil.

Asimismo, en el contexto de este caso, fue removido el jefe de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana, Jorge Márquez.

El señor Euguenio, uno de los padres de los detenidos , conversó esta mañana con el matinal Mucho Gusto y entregó detalles acerca de lo ocurrido el día de suceso y las jornadas posteriores, denunciando que su hijo recibió agresiones por parte de la PDI.

«Le pegaron hasta decir basta. Que dijera que él mató a la PDI, que él mató a la compañera. Luego, llegó el hermano de la subinspectora y le puso una pistola en la cabeza que ‘mataste a mi hermana, tal por cual. Te voy a matar a tu hermana, te voy a matar a tu mamá’. Después le pusieron corriente. Ahí llegó la mamá y lo vio sangrando», manifestó el hombre, citado por Meganoticias.

Indicó que tanto el joven de 19 años como su hijo de 17 años fueron «torturados« y «les pusieron corriente para que se echaran la culpa ellos por la muerte de la subinspectora de la PDI

«A los dos les pusieron corriente, a los dos les pegaron y a los dos los torturaron», afirmó.

En este sentido, el padre del joven dijo que su hijo se encuentra bien, no obstante; “está con un poco de shock” por lo ocurrido, así como enfatizó que sabía que su hijo era inocente del asesinato de la detective del PDI, el pasado mes de junio.

«Del primer minuto mi hijo dijo que era inocente y mi hijo me dijo: ‘papá, nosotros atropellamos a la detective no más, pero no le pusimos ningún balazo, andábamos sin pistola'», comentó el padre del joven, al tiempo que señaló que todo se lo contó el hijo a su madre, debido a que él se encontraba fuera de la ciudad..

Audios de Valeria Vivanco

Por otra parte, la hermana de Valeria Vivanco, Daniela Vivanco; señaló que la subinspectora contaba con algunos audios en su poder de uno de los colegas que fue suspendido, tras el vuelco que dio el caso para investigar si la bala que asesinó a la funcionaria provenía de un arma institucional.

Daniela sostiene que el responsable de dispararle a su hermana fue uno de sus colegas. El mismo que fue suspendido de sus funciones y que participó de la reconstitución de escena del pasado lunes.

«Yo creo que más que un tema técnico, acá hay un tema psicológico. Los PDI, cuando están en esas situaciones, tienen mucha adrenalina. Y lo más probable es que psicológicamente este niñito (ex colega de su hermana) no estaba preparado. Que el filtro psicológico que hizo la PDI estaba malo, y se vio sobrepasado», sostuvo la hermana entrevistada en el programa Contigo en directo, cita el portal La Cuarta.

«Yo tengo el celular de mi hermana, tengo su WhatsApp, tengo los audios. Y el único que iba hablando mientras se realizaba esta persecución, era él», agregó.

Los familiares de la víctima aseguran que la institución reconoció que el disparo que asesinó a su hija provino de un arma policial.

«Aquí hay un ocultamiento de información, que hay un complot para tapar esta situación y no afectar el prestigio que tiene la PDI. Creo que esto ha escalado hasta las más altas autoridades de la institución, partiendo por sus compañeros, por su jefe de brigada y siguiendo por el jefe nacional de la BH, desde ahí en más, creo que hay un ocultamiento sistemático de esta información y hay una burla nacional hacia un mártir», subrayó el padre de Vivanco, Miguel Vivanco.

Justicia para Valeria Vivanco

Tras darse a conocer la noticia de la remoción del cargo del jefe de la Brigada de Homicidios, la ciudadanía se expresó en redes sociales, y exigieron justicia por la joven de 25 años, así como los dos jóvenes imputados que fueron torturados.

