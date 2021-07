Cathy Barriga gastó más de $4 millones en placas para que Maipú recuerde su gestión

El pasado lunes Tomás Vodanovic (FA) asumió como alcalde de la comuna de Maipú, tras derrotar a Cathy Barriga (UDI) en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, en una ceremonia a la que no asistió la ex figura televisiva.

Durante su juramentación el nuevo edil de Maipú, indicó que uno de los temas que tendrá que afrontar es el déficit presupuestario que dejó la administración anterior y adelantó las acciones que emprenderá.

«Lo primero es establecer un déficit financiero con el que cuenta el municipio que por supuesto vamos a conocer con más detalle tras la auditoría externa que va a tomar entre 6 y 8 meses. Pero hoy día las informaciones preliminares hablan de un déficit entre 30 y 40 mil millones de pesos, además de los 30 mil millones del plan de desarrollo de nuestra sanitaria que no ha sido ejecutado», explicó a T13.

«Hay un tema financiero que tenemos que llegar a estudiar para poder generar una gestión responsable a futuro, es importante establecer que ya se acabó la época del despilfarro y comienza la época de la responsabilidad política para con la comuna de Maipú», subrayó.

Tomás Vodanovic también hizo mención a las denuncias de malos tratos al personal de de la Municipalidad de Maipú.

«Hemos recibido durante todos estos años muchas denuncias de malos tratos, de persecución», sostuvo.

Asimismo, señaló que al instalarse en su oficina el lunes, se encontró con que no había teléfono y tampoco un computador.

«En mi oficina solo estaba la silla y el escritorio, no había nada más. No había computador ni teléfono, al menos en la oficina de la alcaldía no nos encontramos con nada», relató.

$4 millones en placas

A lo anterior se suma que la saliente alcaldesa mandó a colocar 11 placas de las distintas obras que realizó durante los cinco años (2016 y 2021) en que estuvo al frente de la comuna, y que se instalaron en zonas como el Mercado Municipal, la Pista de Patinaje o el SPA del Adulto Mayor Renacer

“Obra realizada durante la gestión de la alcaldesa Sra. Cathy Barriga Guerra 2016-2021”, es el escrito que se puede ver en las láminas adquiridas el pasado 15 de junio por un total de $4.084.080, según la orden de compra de la Municipalidad de Maipú descrita en Mercado Público, tal y como reveló La Tercera.

Barriga a quien se le criticó por sus bailes en medio de la pandemia, gastos en peluches, por pintar dorado el auto municipal , e incluso por reclamar una yegua llamada Julieta, hasta el momento no ha brindado declaraciones para aclarar los hechos.

Auditoría externa

Durante su primera sesión ordinaria, el nuevo Concejo Municipal de Maipú decidió, por unanimidad, realizar una auditoría externa para conocer el estado financiero de todas las áreas del municipio tras la gestión de Cathy Barriga.

Para esto, se hará un llamado a una licitación pública que audite financieramente las áreas Municipal, Salud, Educación y SMAPA del municipio.

Dicha auditoría permitirá «conocer el real estado financiero de todas las áreas del municipio, incluyendo Salud, Educación y SMAPA. Será convocada mediante una licitación pública y fue aprobada por unanimidad del Concejo Municipal, con todas y todos sus concejales presentes, junto al alcalde Tomás Vodanovic».