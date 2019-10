Chile Sin Armas: Se conforma bancada transversal para terminar con venta de armas a particulares

Diputadas y diputados de diversas bancadas se reunieron bajo el slogan “Chile Sin Armas”, a fin de avanzar en proyectos de ley que buscan la prohibición total de la venta de armas a particulares.

Dentro de los integrantes de la bancada se encuentran los diputados Marcelo Díaz (PS), Daniel Núñez (PC), Carmen Hertz (PC), Camila Vallejo (PC), Gael Yeomans (CS), Natalia Castillo (RD), Víctor Torres (DC), Amaro Labra (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), entre otros.

Para el diputado Daniel Núñez (PC) el alcance y sentido de las propuestas realizadas por el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia y protocolizadas con el Senado, son ineficientes para atacar el crimen organizado y el alto poder de fuego que tienen.

“La mirada que tiene el Gobierno en materia de Seguridad Ciudadana es una mirada clasista, porque las balas locas no son disparadas en Las Condes o en Vitacura. Las balas locas son disparadas en las comunas populares. Ahí es donde se dan las dramáticas consecuencias de las balas locas. Es por eso que nosotros queremos una solución radical que hoy no contempla el Gobierno, porque no llegan a comprender el drama social que está provocando el narcotráfico y el uso de las armas de fuego en forma indiscriminada”.

Núñez enfatizó que “para enfrentar esta realidad y enfrentar esta situación, lo que se requiere es prohibir totalmente la venta de armas, las que tiene que ser usadas solo por las Fuerzas Armadas, la Policía y en ocasiones excepcionales, guardias de seguridad. El resto de los civiles debe renunciar al uso de armas de fuego”.