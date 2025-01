El lobby que se desató en RN para convencer a Magdalena Piñera Morel de postular al Senado

El miércoles de la semana pasada, la comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad nombrar su sala técnica como «Sala Sebastián Piñera Echenique» en honor al fallecido expresidente, quien formó parte de dicha instancia durante su período como senador. En el acto estuvo presente la hija del exmandatario, Magdalena Piñera Morel, quien aprovechó de estrechar vínculos con Renovación Nacional con miras a una eventual candidatura al Senado.

Magdalena, de 49 años, profesora en Historia y Geografía, ha sido descrita por la prensa como la hija «más política» de Sebastián Piñera, un rol que se acrecentó luego de la muerte del exmandatario, cuando asumió como presidenta de la Fundación Piñera Morel y sus iniciativas derivadas: Fundación Futuro, Fundación Parque Tantauco y la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique.

Desde su oficina en Vitacura, Magdalena coordina todas las solicitudes de homenajes a Sebastián Piñera que se hacen regularmente tanto en nuestro país como en el extranjero. Uno de los más mediáticos fue el que hizo el Consejo Nacional de Renovación Nacional a mediados de mes, en el cual la «Mane» -como le dicen sus cercanos- dio un discurso que sacó aplausos entre los militantes de la colctividad y se coló en las secciones políticas de los medios de comunicación.

«Ustedes representan las ideas de libertad y justicia social, que son las ideas que deben mantener a nuestro sector para avanzar hacia un Chile más libre, más próspero y más justo, respetando la democracia y los derechos humanos, que fueron tan amenazados en el segundo gobierno de mi padre», dijo en aquella oportunidad.

Hacia el final de su alocución, Magdalena Piñera lanzó una frase que, para algunos, significó un paso al frente en términos políticos: «Estoy segura que van a volver a ser gobierno, vamos a volver a ser gobierno».

Un almuerzo interesado

El miércoles 22 de enero, Magdalena Piñera Morel llegó al Senado para participar en el homenaje que hizo la comisión de Hacienda a su padre, al nombrar su sala técnica con el nombre «Sala Sebastián Piñera Echenique».

La iniciativa, que contó con el apoyo de los senadores oficialistas Ricardo Lagos Weber (PPD) y José Miguel Insulza (PS), forma parte de una agenda que lleva adelante el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), para homenajear al exmandatario a un año de su fallecimiento.

Otra de las medidas que contempla dicha agenda es la instalación de una estatua del exmandatario en la Plaza de la Constitución, un polémico proyecto que ha generado rechazo transversal entre las organizaciones de derechos humanos. Si bien el Senado presionó para intentar concretar una aprobación express de esta iniciativa, una maniobra de último minuto del senador Daniel Núñez (PC) logró postergar el debate hasta marzo.

Si bien el homenaje quedó a medias, Magdalena Piñera aprovechó su visita al Senado para compartir un almuerzo con las senadoras de Renovación Nacional, Paulina Núñez y María José Gatica. Según informó The Clinic, en esa instancia surgió la idea de llevar a Piñera Morel de candidata al Senado en las elecciones del próximo 16 de noviembre.

«En la bancada de RN solo somos dos senadoras con María José Gatica y vamos a trabajar para que más mujeres lleguen al Senado. Sin duda que Mane Piñera sería un tremendo aporte para Chile. Aprendió del mejor. Juntas somos más fuertes», señaló Núñez en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la senadora Gatica expresó que «Magdalena sería una muy buena parlamentaria. Renovación Nacional es su casa y hoy se lo hicimos saber».

Los primeros conflictos con el oficialismo

Públicamente, Magdalena ha señalado que no está dentro de sus planes pasar a la primera línea política, y que su prioridad hoy está en liderar las fundaciones de su padre. Sin embargo, la profesora ya ha tenido sus primeros roces con el actual oficialismo, y nada menos que con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

En octubre de 2024, Piñera Morel lanzó una dura crítica al proyecto de condonación del CAE que anunció el Gobierno del presidente Boric, acusando a la actual administración de presentar el mismo proyecto de su padre.

«Hay que tener mas visión de Estado… Y también más consciencia de la importancia del trabajo bien hecho para beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado 12 años», escribió Piñera Morel en Twitter.

En esa oportunidad, el ministro Cataldo le respondió a la hija del exmandatario que «una cosa es que hayan elementos que conceptualmente son similares, otra cosa es que los proyectos sean iguales».

«Primero, este proyecto que presentamos ahora no es un crédito, no tiene la característica de crédito, no participa la banca, no tiene tasa de interés, la contingencia está por debajo del 10% (…) Yo diría que es audaz decir que es lo mismo», declaró Cataldo.

Si bien Magdalena Piñera ha evitado entrar directamente en polémicas luego de su cruce con el ministro de Educación, en su cuenta de Twitter comparte regularmente contenido crítico del Gobierno, como alusiones al caso Monsalve o noticias relacionadas a la diputada Maite Orsini.

De cara a las elecciones parlamentarias de este año, no son pocos los personeros de Chile Vamos que buscan convencer a la Mane de meterse de lleno en la política. Algunos vieron en su discurso frente al Consejo General de Renovación Nacional un primer paso en esa línea.