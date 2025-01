«No es una figura de unidad»: Oficialismo rechaza insistencia del Senado en levantar monumento a Piñera

Tras varios días de alta tensión y amenazas de estancamiento, el Senado finalmente votará este lunes la esperada reforma de pensiones, la cual pasará -se espera- a su tercer y último trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Una vez que este tema quede despejado, la Cámara Alta se abocará a discutir otra iniciativa que promete ser tanto o más polémica que la reforma al sistema previsional: la instalación de una estatua del expresidente Sebastián Piñera en el frontis de La Moneda.

El proyecto forma parte de una agenda que llevan senadores de la oposición para homenajear al exmandatario a un año de su fallecimiento, una cruzada a la que incluso se han unido algunas figuras del oficialismo, como los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y José Miguel Insulza (PS).

El primer hito tuvo lugar la semana pasada, cuando la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad nombrar su sala técnica como «Sala Sebastián Piñera Echenique» en honor al fallecido expresidente, quien formó parte de esta comisión durante su período como senador, entre 1990 y 1998.

Durante la ceremonia estuvo presente la hija del exmandatario, Magdalena Piñera, quien además es presidenta de la Fundación Piñera Morel y de la Fundación Presidente Piñera. Según han reconocido altos personeros de Renovación Nacional, la instancia sirvió para estrechar lazos con la profesora con miras a llevarla de candidata al Senado en las elecciones parlamentarias de este año.

«Magdalena sería una muy buena parlamentaria. Renovación Nacional es su casa y hoy se lo hicimos saber», manifestó la senadora María José Gatica.

«En la bancada de RN solo somos dos senadoras con María José Gatica y vamos a trabajar para que más mujeres lleguen al Senado. Sin duda que Mane Piñera sería un tremendo aporte para Chile. Aprendió del mejor. Juntas somos más fuertes», expresó por su parte Paulina Nuñez.

El duro paso por la comisión de Cultura

Ese mismo miércoles, mientras Magdalena Piñera tendía puentes en el Senado, la comisión de Cultura votaba otra iniciativa presentada por el senador y presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot (RN).

El proyecto de ley lleva la firma de los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Matías Walker (Demócratas), y busca autorizar la construcción de un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución.

En la instancia expuso la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago, Lena Salamanca, quien recordó los más de 400 casos de mutilaciones oculares ocurridas durante el estallido social y responsabilizó directamente al exmandatario.

«Creemos enfáticamente que es un error político, porque en el Senado mismo tenemos una senadora que fue víctima de la represión (Fabiola Campillai), donde ella quedó mutilada hasta el día de hoy (…) Tenemos jóvenes que se han suicidado porque quedaron mutilados, se les truncó un proyecto de vida por el solo hecho de manifestarse», expresó Salamanca.

En tanto, el Presidente de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria y Presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional, Marcelo Acevedo, recordó que los monumentos tienen como propósito «enaltacer» a políticos de estatura, y señaló que Piñera no cumpliría con este requisito.

«No basta con la muerte trágica del presidente Piñera (…) Eso no es razón suficiente para levantar un monumento a un presidente que desde sus inicios ha estado marcado por la opacidad entre sus negocios y la política», manifestó Acevedo.

Pese a las intervenciones de los invitados, finalmente la comisión aprobó el proyecto de ley con el único voto en contra del senador Daniel Núñez (PC), quien argumentó que la estatua será «un error político tremendo con consecuencias políticas que no le van a hacer bien al país».

La férrea oposición del oficialismo

Tras la aprobación del proyecto de ley en la comisión de Cultura, la mesa del Senado -controlada por dos de los senadores impulsores de la iniciativa, García y Walker- fijó la votación para esa misma tarde. Sin embargo, la discusión por la reforma de pensiones obligó a postergar la fecha de votación.

Finalmente, el proyecto quedó fijado como prioridad en la tabla de este martes 28 de enero, con el objetivo de que su aprobación calce con el primer aniversario de la muerte de Piñera, el próximo 6 de febrero.

A pesar de esto, ya son varias las figuras del oficialismo que han adelantado su voto en contra. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, desató fuertes críticas en la oposición al señalar que «la calidad moral del Presidente Piñera no es la que tienen los otros presidentes que tienen monumentos frente a La Moneda».

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) aseguró que «la derecha quiere blanquear la figura de Piñera» y recordó que aún existen causas abiertas que involucran al exmandatario, como el caso Hermosilla.

«Los monumentos normalmente se construyen con cierta perspectiva histórica, habiendo pasado más tiempo y haciendo una revisión del legado político de esos períodos presidenciales», expresó Latorre en entrevista con El Ciudadano.

Una opinión similar manifestó el diputado Juan Santana (PS), quien señaló que «es un tema que debe quedar para más adelante. Existen al menos 4 informes internacionales que dan cuenta de violaciones graves a los derechos humanos durante las movilizaciones de octubre de 2019 y que no se pueden desconocer a la hora de evaluar una estatua al ex presidente Piñera».

En tanto, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) recordó que en el Gobierno de Piñera «hubo graves violaciones a los DDHH y se entregó el país en una tremenda crisis social, política, económica, migratoria y de seguridad. No me parece que eso sea para homenajearlo (…) No es una figura de unidad».