Christian Camus, candidato a diputado por el Distrito 9: “Queremos que vuelva la honradez y la honestidad al Parlamento”

En 1988, a la edad de 21 años Christian Camus Acevedo se integró al Partido Socialista Revolucionario (PSR), organización trotskista creada antes de 1973. Colaboró en las tareas sindicales que realizaba el Partido en la ciudad de Santiago, a través de la Conferencia Intersindical Metropolitana y, posteriormente, prestó apoyo permanente al dirigente sindical Héctor Velásquez, de reconocida militancia revolucionaria en el Sindicato N° 1 de Madeco.

En el año 1989, el PSR se integró al proceso de formación del Partido Socialista Popular (PSP), proceso que se vio afectado por una desafección de las posiciones de carácter clasista que distinguían a las orgánicas que le dieron existencia, volviéndose éstas al Partido Socialista tradicional del cual se habían desgoznados durante el periodo de las luchas anti dictatoriales.

Luego del fallido proceso de unidad en el PSP, en 1995, los militantes del PSR se reagruparon como Tendencia Socialista Revolucionaria (TSR), realizando actividad político sindical con trabajadores de empresas del sector privado y público.

Desde 1995, Cristian Camus se mantiene como militante activo del Núcleo Ernest Mandel, con el objetivo de divulgar las orientaciones del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, bajo la perspectiva de aportar en la creación de un partido político de masas y de carácter anticapitalista, ayudando al trabajo sindical en la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile y en la Federación de Funcionarios de las Universidades.

En 1997, participó junto a Héctor Velásquez en la formación de la Multisindical, organización que tenía como objeto generar una corriente clasista que denunciara la colaboración de clases y que fuese alternativa a la burocracia sindical.

En 1999, junto a un reducido número de militantes de la TSR y bajo la orientación de Héctor Velásquez, aportó a dar forma a un nuevo y novedoso proceso de unidad sindical, que apuntaba a superar la tradicional agrupación sindical por rama productiva, por una unidad por empresas de un mismo grupo empresarial: La Coordinadora de Sindicatos de Empresas del Grupo Luksic.

En 2003 falleció el dirigente Héctor Velásquez, afectándose las tareas de reanimación sindical, como asimismo la fortaleza política y orgánica de la TSR.

En 2007, Christian Camus creó, junto a los dirigentes sindicales, el Coordinador de Sindicatos del holding Agrosuper, liderando una huelga ilegal, por mejoras en las condiciones de trabajo, la que contó con la participación de dos mil trabajadores.

Esta presencia política sindical validó la participación del Núcleo Ernest Mandel en el proceso orgánico del movimiento político social crítico a las direcciones tradicionales -que han mantenido la continuidad de la administración dictatorial-, cuya primera expresión fue el Frente Amplio (FA).

Como militantes del Núcleo Ernest Mandel, en un primer momento, se integraron, como elementos independientes, potenciando la constitución de los comunales del FA; al interior de este proceso se constituyó el Movimiento Alta Velocidad (MAV), cuyo principal objetivo era relevar el programa presidencial del precandidato Alberto Mayol.

Posteriormente, el MAV, el Movimiento de Socialistas Allendistas, junto a la participación de elementos provenientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y otros provenientes de la corriente morenista del trotskismo y el Núcleo Ernest Mandel se reunieron y asumieron el compromiso de constituir legalmente el Movimiento Democrático Popular (MDP), para potenciar la articulación de la izquierda obrera y popular al interior del Frente Amplio, logrando con esto, contar con un miembro en la dirección nacional del FA.

El MDP sufrió una división: Una facción reúne a Socialistas Allendistas, FPMR y morenistas; ésta ha ingresado al conglomerado denominado Chile Digno, liderado por el FA y el Partido Comunista e integrado por otras orgánicas menores. La otra facción reúne al MAV, al Frente Allendista y al Núcleo Ernest Mandel y participan del conglomerado denominado Dignidad Ahora (DA), que se constituye en base al Partido Humanista y al Partido Igualdad.

El FA decidió no reconocer a ninguna de las dos facciones del MDP y dejó vacante el cargo nacional que tenía hasta el momento del quiebre. Éste se produjo ante el intento de los socialistas allendistas de ingresar como militantes del MDP a un numeroso grupo de personas provenientes del Partido por la Democracia (PPD) y que se encontraban cuestionados por actividades reñidas con la moral.

Actualmente, Christian Camus es el presidente del MDP y ha sido miembro de su Dirección Colectiva desde su misma constitución; su labor política le ha permitido obtener un lugar en la nómina de candidatos a diputados de DA, como también logró la nominación de tres candidatos a Consejeros Regionales (Cores).

“A COMBATIR CON EL EJEMPLO”

-¿Qué te motiva a ser diputado?

-Porque creo en la dignificación de la política. Necesitamos buenos diputados, nuevos aires, nuevas caras. Hay que acabar con la corrupción; la derrotaremos y expulsaremos del Congreso; en la medida que ustedes, los ciudadanos, intervengan, participen, es posible mantener la ética y una moral que no esté reñida con intereses personales. Queremos que vuelva la honradez y la honestidad al Parlamento. No provengo de la élite; soy parte de la gente de pueblo trabajador. Mi lema es “A combatir con el ejemplo”. Voy por los más desvalidos, por los niños, por el adulto mayor, por los más desfavorecidos.

Programa:

-Proponemos que la institucionalidad del Sename debe cambiar; crear por ley una “Gran ciudad del niño”, en donde el Estado se haga cargo de las diferentes problemáticas infantiles, adolescentes y juveniles.

-Integración de la Salud Pública. Deben dejar de existir “las colas y los llamados de madrugada”, tanto a consultorios y hospitales; son estas instituciones que por ley debieran realizar las gestiones hacia las personas en estado de salud deprimida”. Proponemos el control médico permanente, por sobre todo a los adultos mayores. El hospital y los consultorios al servicio de la gente. Uso moderno de la telesalud, en atenciones de asistencia básica. Construcción de dos hospitales más en la zona norte de la Región Metropolitana.

-El riesgo del peligro alimentario. ¿Cómo asume el adulto mayor, su salud, si se tiene el riesgo de peligro alimentario, ya que no tiene asegurado el alimento del día siguiente? ¿Cómo solucionamos este problema? Al relacionarme con los alcaldes para este fin, el Estado, con sus recursos materiales, debe ponerse al servicio para las personas de tercera edad y otros. Frente a este riesgo, proponemos que los adultos mayores y quien lo necesite, tenga por ley derecho a acceder a los comedores de los colegios Junaeb, de forma gratuita.

-Respecto de la actual matriz energética; ésta debemos cambiarla. No más ‘zonas de sacrificio’. Ya no puede seguir operando la paupérrima industria que nos queda, ni la pésima energía que opera en el territorio en base a carbón y petróleo. Hay que operar con nuevas fuentes energéticas modernas, fuentes en base a energías eólicas, acuíferas, térmicas, hidráulicas; y abrir una moderna producción, bajo un nuevo sistema fabril apoyado con la integración robótica, con las más altas nuevas tecnologías e innovación de éstas, todo apoyado en las ciencias. Se cumplirán estándares que no perjudiquen la calidad de vida de los habitantes de las diferentes zonas. La reducción del CO2 es fundamental.

-De la implementación de una nueva red vial; y, ampliación de ésta, en zonas de saturación, combinada con una nueva infraestructura de carreteras, túneles, edificios, tanto para nuevos centros hospitalarios, como nuevos conjuntos habitacionales para casas y departamentos sociales, que se necesita, por la alta demanda, para nuestra población activa.

-Una nueva Política de Pensiones. Proponemos un sistema tripartito de reparto, que desarrolle procesos de jubilación, en donde el Estado sea el garante de esas jubilaciones. Bajo un “Gran Fondo de Desarrollo” que propicie un fondo común y de mantención de las jubilaciones. Al fondo común irían dineros de aportes del Estado, proveniente de aportes de impuestos; aportes del empleador, y un mínimo con aporte de las y los trabajadores.

-Los impuestos hoy, son muy desiguales en su cobro. Se pagan bajos impuestos en quienes realmente debieran pagar al Fisco lo que corresponde. Se propone un impuesto progresivo, es decir, “el que gana más, paga más; el que gane menos, su pago es menor”. El impuesto específico y progresivo debe ser aplicado a las utilidades de las empresas, un impuesto al royalty minero, a las grandes propiedades, pago de impuesto al retiro de dinero del país. Estamos por la creación de Tribunales de Tributación.

