Ciudadanía y organizaciones sociales llaman a coordinarse y movilizarse para exigir derogación de la «Ley Naín-Retamal»

Un grupo de ciudadanos, ciudadanas, junto a organizaciones sociales y otras entidades, hicieron un llamado a «coordinarse y movilizarse» para exigir la derogación de la denominada «Ley Naín-Retamal», que establece -recordemos- el concepto de «legítima defensa privilegiada» para los policías que utilicen su arma de fuego estando en servicio.

Como parte de la iniciativa, se están juntando firmas de apoyo a la siguiente declaración:

Derogación de la Ley Naín Retamal

Las y los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y rechazo a la ley Naín Retamal. Llamamos a una discusión, coordinación y movilización de manera activa para exigir su derogación.

La Ley Naín Retamal (nro. 21.560) fue promulgada por el gobierno el 6 de abril de 2023 y ha demostrado ser un peligro para la vida de jóvenes de sectores populares.

Es una ley de gatillo fácil y de fomento del uso de armas de fuego por parte de las policías. Les permite actuar con impunidad contra civiles, ya que se ampara en la “legítima defensa privilegiada”, que limita la investigación y permite presumir un actuar legítimo de las fuerzas policiales ante una agresión en contra de la población, evitando el control del actuar policial en el marco de los derechos humanos.

Además, esta ley fortalece la impunidad policial, ya que ha permitido la rebaja de condenas y la absolución de policías condenados por apremios ilegítimos en el contexto de la revuelta social del 2019.

Esto, porque sus efectos retroactivos benéficos en virtud del artículo 18 del Código Penal permiten la aplicación de una nueva ley penal cuando esta exime un hecho de toda pena o le aplica una menos rigurosa.

Esta ley fue impulsada por la derecha, aprobada con los votos de una parte del oficialismo y promulgada por el gobierno, que no intentó frenar su publicación.

Se enmarca en un cuadro general del aumento de leyes y medidas represivas que observamos con enorme preocupación, como la militarización permanente del territorio mapuche y la frontera norte, la discusión de la Ley de Usurpaciones (o Anti Tomas) y un estado constante de represión a las manifestaciones sociales que llevan a cabo los sectores populares, trabajadores, mapuche o estudiantes.

La ley Naín Retamal ya ha cobrado vidas de víctimas inocentes. Dos días antes de su aprobación, en el marco del clima general que se había instalado por su discusión parlamentaria, fue asesinado el joven David Toro a manos de un funcionario policial.

Luego de la aprobación de esta ley han fallecido por disparos de funcionarios policiales Nehomar Terán en Coquimbo, Maritza Pizarro en Antofagasta, y dos jóvenes de 16 y 18 años, de nombres Tomás Pérez y Maximiliano Rodríguez en la población Juan Antonio Ríos.

Exigimos verdad y justicia para David, Nehomar, Maritza, Tomás y Maximiliano, y denunciamos que el Estado es el responsable de estos crímenes.

Por otro lado, y como también se denunció desde un comienzo, esta ley no implicó ningún aporte al problema de la sensación de inseguridad en la población. Por el contrario, se ha demostrado que en países como EEUU, México, Brasil, Venezuela, entre otros, las leyes de gatillo fácil solo permiten el aumento sostenido de la violencia.

Esta declaración de firmas la consideramos un posicionamiento ante esta situación y un llamado a aunar voluntades para organizarnos en común.

Las, les y los firmantes llamamos a todos los sectores que se consideren democráticos a exigir la derogación de la Ley Naín Retamal e instamos a organizarnos colectivamente para impulsar esta exigencia, como una medida concreta para buscar ponerle freno a la agenda represiva y criminalizadora que se ha venido instalando en el país.

Firma la solicitud ACÁ

PRIMEROS FIRMANTES

Familia de Tomás Pérez

Familia de Maximiliano Rodríguez

Familia de Maritza Pizarro

Familia de David Toro

Familia de Nehomar Terán

Familia Luciano Villanueva, víctima de gatillo fácil 2015

Familia de Álex Núñez, asesinado en la revuelta

Familia de Pablo Marchant

Londres 38, espacio de memoria

Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular

Agrupación de Sobrevivientes del estallido social

Plataforma de DDHH para el Buen Vivir

Escuela Permanente PRAIS

Comisión Ética Contra La Tortura

Sitio de Memoria La Providencia

Museo del Estallido Social

Coordinación Nacional de Nietxs de la memoria

Mujeres por la Justicia contra la Impunidad

Movimiento Salud en Resistencia

Organización por los Derechos del Pueblo

Mutual de ex PPs del MIR y la Resistencia Popular

Comité de Recuperación Ex Cuartel Borgoño

Cordón Feminista Antofagasta

Cordón Miramar Antofagasta

Asamblea de Pobladorxs de La Victoria

Asamblea Popular Lo Besa, Quinta Normal

Grupo de Apoyo a los Presos Políticos, GAPP

Cantoría Popular de Mujeres

Agrupación por la vivienda Luchadores de Lo Hermida

Escuela Superior Campesina de Curaco de Velez (Chiloé)

Espacio Recuperado Trenza la Río

Club Social y Deportivo Carlos Godoy Echegoyen

Cabildo Popular Quinta Normal

Escuela Cooperativa de Permacultura

Cooperativa Kincha

Red de Abastecimiento Maipú

Asamblea territorial de Lo Beza

Centro Cultural La Juanita

Coordinadora de Mujeres de Independencia

Lesbianas Feministas Antirracistas – Red de Terapeutas Tierra y Territorio

Puntada con hilo – Comunicación feminista

Red contra la represión a estudiantes

Silvio Cuneo Nash, académico

Karina Riquelme Riveros, abogada defensora de DDHH

Fernando Leal Aravena, abogado de DDHH

María Rosa Izquierd Ilufi, abogada de DDHH

Esteban Arévalo Díaz, abogado de DDHH

Yerko Scheihing Sepúlveda, abogado Penalista

Vannia Toledo Campos, abogada de DDHH

Guillermo Cristian Garrido Parra, abogado de DDHH

Jorge Manuel Palma Acuña. Abogado defensor de causas de DDHH

Francisca Fernández, académica de la UAHC y ex candidata a Convencional

Patricia Cuevas Suárez, abogada

Carolina Sánchez Marchant, activista, familiar de Pablo Marchant

Milko Caracciolo, Concejal San Antonio

Natalia Sánchez, Concejala Antofagasta

Dauno Tótoro, activista DDHH

Ariel Mateluna, actor y activista de DDHH

Scarlett Mathieu Loguercido, Agrupación de ex-PP de Rancagua

Patricio Rivera Millapan, Movimiento Autónomxs de ex-PP

Francisco (Papas Fritas) Tapia Salinas, artista visual

Johannes Vera von Bargen – Representante legal Plataforma de DDHH para el Buen Vivir

Movimiento Antirrepresivo – MAR

Partido Igualdad

Partido de Trabajadores Revolucionarios – PTR

La Izquierda Diario Chile

Revista De Frente

Plataforma Anticapitalista y Popular

Colectivo “Marcela Vuelve”

Revista “El Topo”

Periódico “El Pueblo”

Movimiento Solidaridad FCL

Movimiento Socialista de las, les y los Trabajadores

Grupo Iniciativa de Formación Política Popular (IFPP)

Red de Prensa Independiente www.redpi.cl

María Emilia Marchi. Casa de Miguel Red Solidaria

Paola Castro Méndez – Madre de prisionera política recluida en cárcel de San Miguel y pobladora de Villa Francia

Erika Ramos Oróstica – Profesora

Carlos Godoy González

Gabrielle Durand – Francia

Rosa Montoya

Jaime “Torito” Castillo Petruzzi

Liliana Santana, madre de Héctor Herrera, preso político de la revuelta recluido en Colina 1

Juan Carlos González Arévalo – observador de DDHH y brigadista sanitario MER (Movimiento en Resistencia Cristián Valdebenito)

Consuelo Zarzar Argel – Trabajadora Social y Perito Social Forense

Marcolfa González. Pobladora de Santa Julia, Viña del Mar

Hector Maturana Bañados, ex preso político de Antofagasta

Felipe Alcayaga – Taller gráfico “Malas Palabras”

Karen Flores – Bibliotecaria y Artesana de la Agrupación de Artesanos de Barrio Brasil-Yungay

Ivo Malinarich – cineasta

Victoria Aldunate Morales – escritora y terapeuta lesbofeminista

