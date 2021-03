La Convención Chica, en El Ciudadano

Claudia Letelier, candidata independiente a CC (D24): “Los candidatos al alero de partidos políticos no quieren el control ciudadano”

"Por eso queremos vincularnos de una manera distinta con el control del poder y ahí es donde yo quiero decir que hay una diferencia importante entre ser un constituyente independiente que ir al alera de listas que tienen amparo político. Porque en el momento que nos hagamos la gran pregunta de qué queremos, una cámara, dos cámaras, probablemente ahí los candidatos al alero de partidos políticos no quieran avanzar en esos espacios, porque no les conviene, no quieren el control ciudadano", planteó Letelier.