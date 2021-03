Coinciden en que “el Gobierno llegó tarde” para abordar la crisis de la pandemia con perspectiva de género

La directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, y la presidenta de la Corporación Humanas, Lorena Fries, coincidieron en que hubo tardanza en aplicar las políticas públicas necesarias para proteger al género, en medio de la crisis del COVID-19.

“A mí me parece que en general, sobre todo en el tema de la pandemia, donde se ha evidenciado con más crudeza la desigualdad de género, el Gobierno llegó tarde. Es decir, durante un buen período los temas de género no fueron parte medular de las políticas económicas durante la crisis sanitaria”, dijo Fries en conversación con El Mostrador en radio La Clave.

“Se partió de la base de que en los hogares las mujeres estaban protegidas, al revés. Los hogares son un lugar de riesgo para mujeres y niñas. Todos los estudios lo muestran y en Chile también aumentaron las denuncias. Pero también estos niveles de deserción que tienen que ver con la violencia sexual o con el trabajo doméstico que pasa a ser realizado por niñas, ya que las madres tienen que salir a buscar trabajo o realizar teletrabajo no pudiendo hacerse cargo de las tareas en la casa”, indicó la representante de Corporación Humanas.

La exdirectora del INDH cuestionó que el Gobierno de Sebastián Piñera no ubica en primera línea “los temas de género (…) La vulnerabilidad de las mujeres y niñas es mucho mayor”.

Presidenta de la Corporación Humanas, Lorena Fries. Foto: web/referencial.

Respecto a la actuación de la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, Fries dijo que “una ministra de la mujer no se separa tanto de un Gobierno. Se hace parte y no han tenido la rapidez y la agudeza para ver esto. Fue la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, la que congregó a más de 80 organizaciones de mujeres y propuso al Gobierno una agenda COVID-19 de género, porque el Gobierno no la había tomado en cuenta”.

Por su parte, Alejandra Sepúlveda, de Comunidad Mujer, coincidió con Fries sobre la tardanza del Gobierno, afirmando que “es un Gobierno que abordó bastante más tarde la perspectiva de género en la gestión de la crisis. Lo puedo decir porque yo participé en abril en una reunión con el presidente Sebastián Piñera y muchos representantes de la sociedad civil, donde en ese tiempo ya le relevamos la importancia de tener un posnatal de emergencia, de cuidar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, del tema laboral. Se demoró por una cosa que tiene que ver con la paridad y con la forma en que se toman las decisiones”.

Sepúlveda señaló que la actual ministra Mónica Zalaquett ha tenido un papel más destacado dentro del lugar secundario que ocupa su ministerio en el Gobierno.

“Cuando Mónica Zalaquett toma el ministerio, ella si tomó un rol más preponderante. Llamó a un grupo transversal de mujeres siguiendo la estela de lo que había hecho la senadora Adriana Muñoz para abordar en grupos de trabajo la reactivación económica, los temas de cuidado, los temas de violencia de género. Se han realizado políticas públicas, pero no es suficiente, y no es suficiente porque lo que creo que hace falta es una visión integradora y un compromiso político transversal del Estado en este tema”.

No han tenido un foco con perspectiva de género

Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, sobre el tema de la mujer en pandemia, en conversación en Radio Duna, durante el Programa Duna en Punto, señaló que “las mujeres nos vimos desproporcionadamente afectadas en términos de empleo. Somos 40 % de la fuerza laboral y en términos de pérdida de empleos la mitad fue de mujeres (…) y como en esta pandemia no estaban funcionando salas cunas, jardines infantiles y colegios, muchas mujeres que perdieron el empleo no han salido a buscar porque están con los niños y niñas”.

Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer. Foto: web/referencial.

Poblete además comentó sobre la esperanza que da que una nueva Constitución se escriba con paridad de género, diciendo que “hemos estudiado la evolución de las brechas de género y es innegable que han mejorado varios indicadores (…) pero hay muchos desafíos pendientes y la pandemia hizo visibilizar lo que sabemos hace tiempo”.

Fuentes: El Mostrador/Duna.