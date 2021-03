Colegio de Profesores asegura que “no más del 5% llegó a clases presenciales” y acusa al Gobierno de no cumplir con los acuerdos de mesas de trabajo

Durante esta jornada de súper lunes marcada por el contexto de pandemia por Covid-19, más de 3 millones de alumnas y alumnos estaban llamados a comenzar su año escolar 2021, la mayoría de manera telemática, mientras que otros en la modalidad mixta o presencial que tanta controversia y preocupación ha generado durante las últimas semanas.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mineduc), durante los primeros días de marzo serán alrededor de 3.300 colegios los que implementarán clases presenciales.

Frente a este escenario, más de 20 alcaldes anunciaron que mientras no estén las condiciones necesarias para evitar contagios por Covid-19, los establecimientos municipales no implementarán dicha modalidad.

Entre las comunas de la Región Metropolitana cuyas escuelas y liceos no tendrán clases presenciales se encuentran La Florida, San Miguel, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, La Granja, Independencia y Cerrillos, al contrario de Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.

En sus declaraciones a Radio Duna, el ministro de Educación, Raúl Figueroa anunció que “durante esta semana cerca de un 40% de los colegios del país tendrá actividad presencial y se irá incrementando”.

A raíz del debate incesante que hasta hoy se ha generado respecto de la modalidad presencial, Figueroa enfatizó que la presencialidad no se trata de un “capricho”.

“No es el capricho de la presencialidad (…) es fundamental porque tenemos mucho que hacer para recuperar el impacto del Covid-19 en el aprendizaje”, precisó.

La Moneda no ha cumplido con los acuerdos

Durante la semana pasada se generó expectativa en torno a la reunión que mantuvo el Colegio de Profesoras y Profesores junto con el presidente de la República, el Mineduc y otros actores, en medio de la controversia y cruces de opiniones sobre el retorno a clases presenciales.

En ese momento, Sebastián Piñera comunicó los acuerdos del gobierno con el Magisterio, y ratificó el 1 de marzo como la fecha de inicio para las clases presenciales, bajo ciertas condiciones acordadas entre las partes.

Por su parte, el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant agradeció en ese entonces que las demandas tales como la conformación de mesas de trabajo en todas las comunas fueran escuchadas,

Sin embargo, este 1 de marzo, el representante del gremio advirtió en un punto de prensa que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos.

Asimismo, Díaz se manifestó en desacuerdo con las palabras del mandatario durante esta mañana, pues Piñera señaló que se llegó a un acuerdo con el Magisterio, el Colegio Médico y la Defensoría de la Niñez sobre el retorno a clases presenciales.

“Me parece que el presidente Piñera no ve la prensa y no escucha lo que se ha dicho durante todo este tiempo por parte del Colegio de Profesores y Profesoras, que también lo hemos dicho en las reuniones del Consejo Asesor. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no hemos participado en ningún acuerdo con el gobierno ni tampoco con el ministro de Educación, ni menos con el presidente de la República para que hoy día se venga a señalar que las clases presenciales forman parte de los acuerdos“

En esta misma línea, el presidente del Magisterio señaló que de los dos acuerdos a los que se llegó en dicha reunión, ninguno se ha cumplido por parte del gobierno.

“Sí hubo dos acuerdos el martes pasado que hasta el día de hoy La Moneda no ha cumplido, que eran por una parte, el que se iban a conformar mesas de trabajo en todas las comunas del país y a partir de esas mesas de trabajo se iba a dar el inicio a las clases presenciales, cuestión que en varias comunas no ha ocurrido“, puntualizó.

Respecto al segundo acuerdo sobre la incorporación del Covid-19 en el seguro escolar, Díaz enfatizó que éste tampoco se ha concretado.

“Y también el otro acuerdo que logró la semana pasada, era de que se iba a generar la posibilidad de que todo lo que tiene que ver con el seguro escolar de nuestros estudiantes pueda incorporar también la enfermedad covid, cuestión que hasta la fecha hemos hecho muchas preguntas al ministerio. Todavía no se materializa en un hecho concreto“, añadió.

MAGISTERIO INFORMA SITUACIÓN DE CLASES PRESENCIALES EN EL PAÍS https://t.co/6IaNGqzxsT March 1, 2021

“No más del 5% llegó a clases presenciales”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, indicó que de acuerdo al balance del gremio “no más allá del 5% de los alumnos y alumnas del país volvieron a las salas de clases”.

Según detalló, en caso de la educación municipal sobre “el 90% de las comunas del país están con clases telemáticas”, pero todavía faltaban comunas que “están por responder, por tanto esta cifra podría incluso superarse”.

Sobre el balance de los establecimientos de educación subvencionada, dijo que se entregará una análisis más detallado durante las próximas horas.

“Estamos haciendo un análisis más profundo, pero sí miramos el universo total de alumnas y alumnos en Chile , podemos decir que en el día de hoy no más allá del 5% de los estudiantes llegó a las escuelas del país”.

“Indudablemente refleja una cifra muy mínima respecto de las expectativas que tenía la autoridad para el día de hoy”, añadió.

Más de 100 mil contagios en niños, niñas y adolescentes

La Red Nacional de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ) alertó durante esta semana el alto número de niños, niñas y adolescentes que han contraído Covid-19, cifra que hasta el 21 de febrero de 2021 ascendió a 101.857 contagios, de acuerdo con los datos aportados por el Informe Epidemiológico n°97 del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

MÁS DE 1,600 MIL NNA CONTAGIADOS DE COVID19 EN TRES DÍAS



Ad portas del regreso a clases, volvemos a entregar las cifras del Informe Epidemiológico con énfasis en la población infantoadolescente



NO MÁS INVISIBILIZACIÓN ‼️#QueChileCumplaConLaNiñez pic.twitter.com/Yij5IWPpp5 — red ong infancia (@redonginfancia) February 25, 2021

El peligro de contagio en las y los menores evidentemente ha sido la mayor preocupación de la ciudadanía, especialmente para aquellos apoderados y apoderadas que prefieren continuar con la modalidad online.

Lo anterior no es sorpresa, tomando en cuenta las aglomeraciones en el transporte público que han marcado este súper lunes, y la cantidad de contagios reportada en el balance diario Covid-19 correspondiente al 1 de marzo, cuya cifras indicaron 4.082 casos nuevos.

Lunes 1 de marzo | Balance diario #COVID_19



🔸 4.082 casos nuevos

🔸 2.732 casos con síntomas

🔸 1.061 casos asintomáticos

🔸 289 sin notificar

🔸 829.770 casos totales

🔸 24.466 activos

🔸 784.213 recuperados

🔸 88 fallecidos (20.660 en total) pic.twitter.com/ojiqvOU0I1 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 1, 2021

Frente a los numerosos casos de contagio, la decisión del gobierno de continuar implementando modalidad presencial fue criticada por usuarias y usuarios en las redes sociales, quienes publicaron bajo la etiqueta #ClasesPresenciales2021, la cual se volvió tendencia.

En 20 días mas dirán “hubo un alza sostenida de los contagios en la región metropolitana, pero no entendemos el porqué”



El porqué…



(Fotos metros 1 de Marzo 6.44 hrs)

#SuperLunes #FelizLunes #ClasesPresenciales2021 pic.twitter.com/yVApOrs2BQ — #sontodoloqueNOqueremosser! (@maxriito) March 1, 2021

Un solo niño contagiado y le recomiendo al Ministro Figueroa renunciar de inmediato.

La porfía y decisiones en contra de la salud de este Gobierno son criminales. En la historia quedará un retorno a clases con 4.523 infectados de Covid-19 el día anterior.#ClasesPresenciales2021 — luisinlandaes. (@luisingermanico) March 1, 2021

55.000 niños y niñas de 0 a 18 años habían sido afectados x COVID para noviembre, 1700 necesitaron hospitalización, habiendo fallecidos 48, en su mayoría niñas, esto con la cepa "común".



¿Vale la pena el riesgo de la presencialidad?#SuperLunes#ClasesPresenciales2021 pic.twitter.com/onVdC3Lumn — Nemesis Le Clair (@NemesisLeClair) March 1, 2021

No les da verguenza a las autoridades de este país? Más lo que multan por distanciamiento, pero con el metro se hacen los wnes. Cual es el aforo por carro o anden? Como si acá no existirá el covid. INSOLITO! #ClasesPresenciales2021 #HuelgaGeneral5DeMarzo https://t.co/ANAJkufyGO — Victoria Catalina🌕 (@SitaCibezas) March 1, 2021

#ClasesPresenciales2021, están tomadas todas las medidas para asegurar distanciamiento 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/fN0tZgB91v — Puto Piñera (@Danielosky23) March 1, 2021

Precupación en el Biobío

El seremi de Educación del BioBío, Felipe Vogel (UDI), recalcó al igual que Piñera, que el regreso a clases presenciales será voluntario.

Asimismo, precisó que esta medida se implementará en aquellas localidades que se encuentren en etapa de Preparación del Plan Paso a Paso, es decir en fase 3.

“Este proceso es algo completamente voluntario, serán los padres y apoderados quienes decidan si enviar o no a sus hijos al colegio”, indicó Vogel.

Sin embargo, la decisión de retomar las clases presenciales en el BioBío, fue criticada desde el Magisterio de la región.

El presidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Barriga, manifestó su preocupación sobre el carácter voluntario del retorno a clases, pues en caso de contagios en el contexto de clases presenciales, la responsabilidad recaería únicamente en las madres, padres y apoderados.

“Si el día de mañana un estudiante se contagia, se enferma o llega a fallecer producto de un contagio en una escuela, el apoderado no va a tener a quién reclamarle”, puntualizó.

Sumándose a las preocupaciones de la comunidad escolar de la región, la representante de los apoderados de Concepción, Hualpén, Coronel, Lota y Talcahuano, Gabriela Pedreros, recomendó que el cumplimiento de medidas como la disposición de insumos y el establecimiento de mesas de trabajo sea supervisado por las y los mismos apoderados.

“Nosotros llamamos a que sea cada apoderado fiscalizador de su establecimiento educacional, que sea fiscalizador en terreno al visualizar en el mismo establecimiento que las condiciones se están cumpliendo”, señaló.

Condiciones precarias en jardines infantiles

Durante esta jornada de inicio de clases presenciales, el presidente del Sindicato STI de la Fundación Integra, Rodrigo Enero denunció las condiciones precarias e insalubres de los jardines de la fundación presidida por la primera dama, Cecilia Morel.

“Quiero mandarle un mensaje a la señora Cecilia Morel, que es la presidenta del directorio de la fundación que tiene cerca de mil jardines infantiles y 25.000 trabajadoras a lo largo del país. Esta institución comenzó a abrir sus puertas al personal el lunes ¿Saben con qué nos encontramos? Jardines sin sanitizar, sucios, con ratones“, aseveró.

Respecto a esta situación, Enero citó de ejemplo el caso del Jardín San Alfonso en el Cajón del Maipo, cuyas dependencias se vieron perjudicadas por el reciente aluvión.

“Todavía tiene mucho barro por todos lados (el jardín) y no hay nadie que se encargue de coordinar ni de hacer esta limpieza. Hasta el día de hoy seguimos con ratones, con basura…”, denunció al respecto.

#ClasesPresenciales2021 en Fundación Integra gran parte de los establecimientos no cumplen con las condiciones sanitarias , no se estan reemplazo auxiliares de servicios y los Aforos en aula son insuficientes pic.twitter.com/s6wmGiBny6 — Sindicato STI Fundacion Integra (@StiIntegra) March 1, 2021

Mochilazo frente a La Moneda

Además de las altas cifras de contagio, aglomeraciones en el transporte público y el cuestionado regreso presencial a clases, esta jornada de súper lunes se ha visto marcada por manifestaciones de secundarios y secundarias en la capital, y en otras zonas del país.

Las protestas que tuvieron lugar en el frontis de La Moneda, fueron fuertemente reprimidas por Fuerzas Especiales de Carabineros, resultando con menores de edad detenidos.

Ahora los secundarios vuelven a cortar la alameda a pesar de la represión incesante y con muchos menores de edad detenidos



Vía @primeralineare1 #mochilazo #ClasesPresenciales2021 #SuperLunes #HuelgaGeneral5DeMarzo pic.twitter.com/mOPqUWObji — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 1, 2021

FFEE acaban de llevarse preso a un estudiante de 13 años en la Alameda. 13 AÑOS!!!!!#HuelgaGeneral5DeMarzo #mochilazo

Via @PiensaPrensa pic.twitter.com/mu0FFeSBhC — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 1, 2021

🔵 AHORA | Estudiantes Secundarios llegan al frontis de la moneda en protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera.#SuperLunes #ClasesPresenciales2021 pic.twitter.com/6AdUM0Fijv — Yoda Shileno (@YodaShilenoInfo) March 1, 2021

Si bien el regreso a las clases presenciales ha sido el foco de atención durante esta jornada de súper lunes, entre las consignas de las y los secundarios se exigió la liberación de las y los presos políticos de la revuelta y una educación digna y de calidad, demandas que siguen sin ser escuchadas por el gobierno.