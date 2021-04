Colegio de Profesores exige la renuncia del ministro de Educación, Rául Figueroa

Este viernes 9 de abril, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, exigió la renuncia inmediata del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por considerar que ha tenido un “rotundo fracaso” al mando del Mineduc.

“Al ministro no le importa si los niños van o no van a las escuelas, lo único que le preocupa es que estén abiertas, aunque él sabe que no va a ir nadie. Por eso, por el bien de los niños de nuestro país, para poder escuchar a las comunidades escolares, por el bien de la educación chilena exigimos la renuncia del ministro de Educación, Raúl Figueroa”, añadió el vocero del gremio, tras lamentar el mensaje dado por Figueroa en pleno pico.

“El gran mensaje que entregó hoy el ministro de Educación, con más de 9.000 casos de contagios, es que cuando estemos en Fase 2 volveremos a clases presenciales”, agregó Díaz, en un video.

El profesor agregó que “el ministro ha dado una entrevista donde deja en evidencia lo perdido que está sin conocer la realidad del país y que no se hace cargo del absoluto fracaso de este retorno a clases presenciales”.

Advirtió que “estamos ante un ministro que no se hace cargo de lo que está sufriendo cada chileno con esta pandemia que nos está azotando, particularmente hoy que tenemos más de 9.000 contagios”.

El vocero del Colegio de Profesores mencionó que “sólo quedan 87 camas UCI en la región Metropolitana y el ministro Figueroa no se da cuenta, obligando a profesoras y profesores a asistir a los colegios a hacer clases telemáticas, siendo que las pueden hacer en sus casas. Ante esta insensibilidad de entender lo que sufre el otro, es que exigimos la renuncia del ministro de Educación”.

Para esta jornada, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia con 9.171 nuevos casos de coronavirus, que aumenta la data de pacientes activos a 44.143, de un total de 1.060.421 contagios confirmados desde que empezó la crisis sanitaria.

En la jornada de ayer se reportó otro caso de PIMS (Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico), una enfermedad asociada al COVID-19, y desde el inicio de la pandemia se han registrado 176, y tres fallecidos a nivel nacional a causa de este síndrome.

Fuente: El Desconcierto/ Minsal/Meganoticias.