Colegio de Profesores: «Mayoría de los niños, niñas y estudiantes no tendrá clases presenciales y continuarán con régimen telemático, porque no están las condiciones»

“Hay una mayoría de sostenedores a nivel nacional que se mantendrán en esta situación no obstante las presiones. Además, hemos estado conversando con apoderados y sabemos que no enviarán a los niños a la escuela porque no están las condiciones”, indicó el presidente del Magisterio Carlos Díaz.