Colillas de cigarro y plásticos de un solo uso son los desechos que más siguen contaminando las playas de Chile

Un estudio elaborado por el programa «Científicos de la Basura» de la U. Católica del Norte, con apoyo de Oceana Chile, analizó la composición de residuos en 60 playas del país, confirmando que las colillas de cigarro, las bolsas plásticas y los plásticos de un solo uso continúan presentes en la costa chilena.

En la recolección de los residuos participaron alrededor de 500 voluntarios a lo largo del país, y se analizaron 860 imágenes de muestreo, lo que permitió conocer la composición y abundancia de los residuos en las playas.

Así, de los más de 2.100 plásticos registrados en total, 1.006 correspondieron a estas 3 categorías.

Las colillas de cigarro fueron las más abundantes, con 757 unidades (75,2%) y presencia en 46 de 60 playas. Les siguieron los plásticos de un solo uso (PUSU) con 170 ítems (16,9%), presentes en 41 playas, y las bolsas plásticas con 79 ítems (7,9%), detectadas en 30 playas.

A nivel territorial, el estudio evidenció variaciones regionales: Magallanes presentó proporciones significativamente más altas de bolsas plásticas, mientras que Los Ríos y Biobío destacaron por mayores concentraciones de plásticos de un solo uso. Por su parte, las regiones de Valparaíso y Coquimbo registraron proporciones superiores de colillas.

Nelson Vásquez, director de Científicos de la Basura, comentó que estos resultados «destacan la importancia de contar con programas de monitoreo sistemáticos y periódicos de basura marina, que permitan evaluar la efectividad real de las normativas vigentes, identificar brechas en su implementación y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia para el diseño de futuras medidas de gestión y fiscalización».

Estado de degradación

Respecto del estado de degradación, no hubo diferencias significativas entre la abundancia de bolsas y PUSU en condición completa versus fragmentada, lo que sugiere que en las playas podrían coexistir residuos antiguos y recientes, estos últimos probablemente entregados posterior a la promulgación de las leyes vigentes.

En productos completos, en tanto, se observaron niveles significativamente mayores de cubiertos, vasos, tapas y pocillos, mientras que en estado fragmentado destacaron las bolsas plásticas y restos de vasos/tazones de plumavit.

Desde Oceana recordaron en ese sentido que la ley de plásticos de un solo uso (Ley 21.368) prohíbe la entrega de bombillas, cubiertos, palillos, revolvedores y artículos de plumavit en todos los locales de expendio de alimentos del país.

«Esta normativa respondió a la necesidad de detener la contaminación por desechos plásticos de un solo uso, estimándose que solo en Chile se utilizan más de 23 mil toneladas anuales de estos plásticos generados en locales de expendio de alimentos», apuntaron desde la ONG.

Sin embargo, agregó Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile, «vemos cómo productos que ya están prohibidos en restaurantes y locales de expendio de alimentos siguen apareciendo en las playas, lo que nos alerta sobre la falta de fiscalización, especialmente en los locales ubicados en zonas costeras».

Fue en 2022 que se promulgó la Ley 21.413, que busca disminuir la contaminación ambiental causada por colillas y filtros de cigarros, especialmente en espacios naturales como playas, ríos y lagos, y que se sumó a la ley conocida como «Chao bolsas plásticas» (21.100), vigente desde agosto de 2018 y que prohibió su entrega en supermercados y tiendas de retail.

Pero, «si las personas y los locales regulados no entienden por qué existen estas leyes, es muy difícil que se cumplan. Por eso, la educación es clave para que la regulación tenga un efecto real», destacó Josefa Araya Campano, investigadora de Científicos de la Basura.

Finalmente, y como «señales positivas», se destacó hubo 4 playas sin registros de estos tres tipos de residuos durante el muestreo: la Playa Rosada en la región de Los Ríos y las Estero López, Inío y Pangal en la región de Los Lagos.

«Son ‘playas ejemplo’ de las cuales podríamos observar para conocer si en esas localidades se están tomando medidas particulares que puedan ser replicadas en el resto del país», apuntaron desde Oceana.

Revisa y/o descarga el estudio completo ACÁ

El Ciudadano / Foto Portada: Diario Concepción (archivo)