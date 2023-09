Columna de Luis Mesina: La intrascendencia de los discursos en Naciones Unidas

"Este año se ha producido una inflexión, un hecho inédito que la prensa no ha destacado o no ha advertido lo suficiente, o derechamente, ha buscado invisibilizar para que el protagonista de este relato sencillamente no llame la atención sobre los contenidos de su alocución..."