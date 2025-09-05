¿Comenzó la guerra en la derecha? Bots republicanos amenazan con liberar información que comprometería a figuras de Chile Vamos

¡Comenzó la guerra en la derecha! El reportaje de Chilevisión que dio cuenta del vínculo entre el director de Canal 13 y el ejército de bots del Partido Republicano es solo la punta del iceberg. El usuario «DRESTRUM__Pl», una de las principales cuentas difusoras de noticias falsas en Twitter, publicó un mensaje de Christian Pino -pareja de la exministra Karla Rubilar- agradeciéndole sus servicios y afirmando que estaba «en deuda» con él.

Desde el ecosistema digital de la derecha afirman que tienen más mensajes de este tipo, los cuales implicarían a figuras de Chile Vamos en campañas de desinformación, tal y como denunció hace unos días el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami en La Mañanera.

En tanto, José Antonio Kast ha negado todo vínculo con estas cuentas y decidió jugar la carta de la conspiración. Según el candidato republicano, el reportaje de Chilevisión sería una operación orquestada desde el comando de Jeannette Jara.

Sin embargo, otros apuntan en un sentido contrario, y afirman que es Evelyn Matthei la que estaría detrás del escándalo. Después de todo, el informe que sustentó la investigación de Chilevisión fue elaborado por la propia coalición de Chile Vamos

