Comercio exterior de Chile alcanzó los US$ 117.972 millones en los primeros 8 meses de 2021: Un 39% más que en 2020

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 117.972 millones en los primeros ocho meses de 2021, logrando un crecimiento del 39% con respecto de 2020, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central.

Tanto exportaciones como importaciones registraron valores récord, para un periodo similar: las exportaciones se elevaron hasta los US$ 61.231 millones, un 30% superior a los embarques de 2020, mientras que las importaciones contabilizaron operaciones por US$ 56.741 millones, marcando un incremento del 50% frente a igual periodo del 2020 y quedando solo US$ 3 mil millones por debajo del monto importado en todo el año 2020.

Al respecto, el subsecretario Rodrigo Yáñez declaró que el comercio exterior global «continúa exhibiendo una sólida recuperación en 2021. Nuestros socios comerciales registran un considerable aumento en sus importaciones, destacando entre ellas Estados Unidos, China, Alemania, México y Corea del Sur, provocando alzas a escala global en las órdenes de exportación y una mayor demanda por fletes aéreos y marítimos».

En cuanto a las importaciones, las tres grandes categorías anotaron alzas de dos dígitos en sus valores: bienes de consumo (US$ 16.991, +72%), bienes intermedios (US$ 28.295, +45%, y bienes de capital (US$ 11.455 millones, +36%).

«El gran dinamismo en las importaciones se sustenta en las mayores internaciones de aceites de petróleo, automóviles, gas natural, camiones, teléfonos celulares, notebooks, vacunas, tablets, neumáticos, reactivos PCR, cerveza, entre otros. Estos productos se han beneficiado de la fuerte expansión de la demanda y el consumo del mercado local en 2021», agregó Yáñez.

Uno de los sectores que más aumentó sus importaciones en 2021 es el de los insumos para combatir y controlar la expansión del COVID-19, alcanzando internaciones por US$ 2.377 millones en los ocho primeros meses de 2021. Aquí destacan al alza las importaciones de vacunas (+510%), reactivos PCR (+51%), agujas y cánulas (+39%). Los principales proveedores de estos artículos han sido China, Estados Unidos, Alemania, India, Francia, Corea del Sur, Irlanda, Argentina y Malasia, todos ellos países con los cuales Chile ha suscrito Tratados de Libre Comercio.

Por otra parte, las exportaciones registraron alzas en todas sus grandes categorías: envíos de minerales (US$ 37.987, +50%), embarques agropecuarios (US$ 5.118, +7%) y ventas al exterior de productos industriales (US$ 18.126 millones +6%).

A nivel de productos, el auge de los envíos desde Chile continúa liderado por el cobre, cuyas ventas al extranjero anotaron la cifra récord de US$ 34.693 millones, con un alza del 50% frente a 2020, llegando a representar el 57% de los embarques del país. En el periodo, la cotización internacional del cobre promedió los US$ ¢/lb 416, superando en 60% al promedio de igual lapso de 2020, marcando al mismo tiempo el mayor valor desde los primeros ocho meses del año 2011 (US$ ¢/lb 426).

Asimismo, entre enero y agosto, más de 1.600 productos y servicios chilenos distintos al metal rojo han experimentado alzas en sus embarques, destacando hosting para sitios web, nitratos de potasio, jurel congelado, desarrollo de software original, máquinas de sondeo, kiwis frescos, mejillones, molduras de madera, clementinas, avellanas, botellas de vidrio, asesorías TICs, nueces, neumáticos, inulina, entre otros.

El 95% de estas exportaciones se dirigieron a los países con Tratados de Libre Comercio, donde China por si sola explica el 38,8% de los embarques, seguida de Estados Unidos (16,1%), la Unión Europea (8,5%), Japón (8%) y el Mercosur (6%). Otros destinos relevantes han sido Corea del Sur, la Alianza del Pacífico, Canadá, India, EFTA y Tailandia.

Agosto 2021

En el mes de agosto, en tanto, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 16.433 millones, exhibiendo un alza del 55% frente a igual mes de 2020. Las exportaciones del país sumaron US$ 7.822 millones, registrando un alza del 35% frente a agosto de 2020, acumulando de esta forma un año de alzas mensuales sucesivas.

Las importaciones, por su parte, se elevaron a los US$ 8.611 millones, anotando un crecimiento del 79% frente a agosto de 2020, contabilizando la séptima alza mensual sucesiva, y marcando de paso un nuevo récord con el valor más alto para un solo mes desde que existe registro.

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales