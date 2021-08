Comisión de DDHH de la Convención aprueba voto político para que ex edecán de Pinochet, Jorge Arancibia, no esté presente en audiencias públicas de la instancia

Este viernes la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la Convención Constitucional aprobó un voto político para que el constituyente (UDI) Jorge Arancibia, no esté presente en las audiencias públicas de esta instancia por respeto a las víctimas.

«Muchas víctimas vendrán a exponer sus experiencias mediante el proceso de audiencias, también familiares y sobrevivientes, por ética, por empatía y responsabilidad debemos garantizar un espacio seguro, un espacio de no revictimización y lo que evidentemente no es posible con la presencia del convencional Jorge Arancibia en estas sesiones», explicó la convencional del distrito, electa por la Lista Apruebo Dignidad, Carolina Videla.

«Por respeto a las familias, a las víctimas sobrevivientes y a la memoria de Chile, pedimos a la Mesa Coordinadora que someta a votación el siguiente voto político en el pleno de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que margine al convencional Arancibia de ser partícipe de las audiencias públicas, con el fin de resguardar la integridad de las y los asistentes», señaló.

Moción fue impulsada x @CaroDistrito1 y demás firmantes.

Videla detalló que el voto político señala: «La Comisión de Derechos Humanos y el título que la acompaña en virtud de la garantía de un espacio libre de violencia y revictimización para la realización de las audiencias públicas de la Comisión determina que estas se realicen sin la presencia del convencional Arancibia, dado su historia de negacionismo de la violación de derechos humanos y su colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet».



La solicitud de voto político fue presentada por los constituyentes carolina Videla, Giovanna Roa, María Magdalena Rivera, Juan José Martín, Ivanna Olivares, Constanza San Juan, Mario Vargas, Manuel Woldarsky y Adolfo Millabur; y fue aprobada por con 10 votos a favor 2 en contra y 3 abstenciones.

Rechazo a Arancibia

La presencia del constituyente y ex comandante en jefe de La Armada, Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición ha sido cuestionada debido a que se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet entre 1980 y 1982, además de haber reivindicado a la dictadura en declaraciones a la prensa y defender a los reos por delitos de lesa humanidad internos en el penal especial de Punta Peuco.

El patrocinio del ex parlamentario UDI por parte de Vamos por Chile para integrar la instancia de derechos humanos, también ha sido criticado por familiares de víctimas de la dictadura, quienes incluso emitieron un comunicado exigiendo la salida del ex uniformado.

Sin embargo, en una declaración pública, el ex edecán de Pinochet sostuvo que “frente a la petición de constituyentes de que renuncie a la Comisión de Derechos Humanos sobre la base de algunas peticiones de organizaciones asociadas al tema, me veo en la obligación de representar que mi presencia en la Convención, obedece al mandato de miles de personas que en un proceso democrático, me asignaron la responsabilidad de interpretarlos y representarlos”.

“Cualquier actitud en contra de este mandato popular rompe los principios y costumbres de un comportamiento democrático representativo para caer en un lamentable intento de silenciar a quienes piensen distinto a una mayoría circunstancial”, agregó el ex uniformado.

Las críticas a Arancibia no han cesado desde que integra la Comisión de Derechos Humanos. Incluso, los integrantes de la Agrupación de Ejecutados y Ejecutadas Políticos (Afep), organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la dictadura, sostuvieron una reunión con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, con el fin de exigir la salida del exedecán de Augusto Pinochet de la Comisión Transitoria de DDHH del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

Los representantes de las organizaciones, plantearon que Arancibia no cuenta con “ética” y lo que se busca, al integrarlo a la Comisión de DDHH, es “aplicar más impunidad” a los involucrados en violación sistemática de los derechos humanos, tanto en el pasado, como en la actualidad.

“Nosotros no cuestionamos que haya sido elegido democráticamente como convencional, lo que sentimos es que esté en la comisión de Derechos Humanos. Él fue el edecán del peor dictador de chile, de Augusto Pinochet. Fue parte de esa dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos”, expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

“Ha violado sistemáticamente los derechos humanos en cuanto a asesinados, mutilados y encarcelados. Él fue parte del rechazo de la firma del plebiscito para firmar esta nueva Constitución. Por lo cual, para nosotros, denunciamos el hecho de que, al integrarse a la Comisión, no tiene la ética. Es una forma de buscar cómo aplicar más impunidad si se toca el tema de la verdad de la justicia y reparación de los crímenes de ayer y los crímenes días”, puntualizó.

En una comentada intervención, constituyente mapuche Francisca Linconao, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos, tmbién le pidió a Arancibia que abandone la instancia.

"Sr Arancibia se lo voy a decir, soy Machi autoridad ancestral, me gusta respetar, y se lo voy a decir mirando a la cara, mas vale que usted se retire de los DDHH"

«Me gusta respetar y con buenas palabras se lo voy a decir ahora, así como está el profesor hablando, más vale que se retire de esta comisión. Tal como machi, me duele el alma que usted esté aquí, que en esta nueva Constitución que vamos a escribir, y con los derechos humanos, usted esté sentado acá, que haya sido del partido de Pinochet y con Pinochet hemos pasado mucha pena, sufrimos mucho, hubo mucho muerto mapuche y no mapuche. Con buenas palabras se lo voy a decir, más vale que se retire”, expresó la constituyente.

A la controversia se sumaron unas declaraciones ofrecidas por Arancibia al programa Informe Especial de TVN, emitido en septiembre de 2013 y titulado «Cuando Chile cambió de golpe».

En un extracto del video, que compartió días atrás la diputada Daniela Cicardini (PS) y que se ha viralizó a través de las redes sociales, el periodista Santiago Pavlovic le pregunta a Arancibia sobre la «llama» del “descontento naval” que se registraba en contra del gobierno del presidente Salvador Allende de Uniad Popular (UP).

“Habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etcétera. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si seguimos así yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar, oye, a comunistas, para decirlo francamente, porque ese era mi objetivo personal”, afirmó el ex almirante de la Armada.

