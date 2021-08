Revelan documento secreto en el que hermano CNI de almirante (r) Jorge Arancibia miente sobre detenido desaparecido Alfonso Chanfreau

El constituyente y ex comandante en jefe de La Armada, Jorge Arancibia, continúa formando parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, pese a las críticas provenientes de diferentes organizaciones de víctimas de la dictadura que han solicitado su salida de esta instancia.

En una declaración pública, el ex parlamentario UDI , aseguró que “frente a la petición de constituyentes de que renuncie a la Comisión de Derechos Humanos sobre la base de algunas peticiones de organizaciones asociadas al tema, me veo en la obligación de representar que mi presencia en la Convención, obedece al mandato de miles de personas que en un proceso democrático, me asignaron la responsabilidad de interpretarlos y representarlos”.

“Cualquier actitud en contra de este mandato popular rompe los principios y costumbres de un comportamiento democrático representativo para caer en un lamentable intento de silenciar a quienes piensen distinto a una mayoría circunstancial”, agregó el ex uniformado.

Sigue leyendo: Jorge Arancibia, ex edecán de Pinochet, se niega a abandonar Comisión de DDHH de la Convención Constitucional

La presencia de Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención ha sido cuestionada por familiares de víctimas de la dictadura, convencionales constituyentes y parlamentarios, debido a que se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet entre 1980 y 1982, llegando incluso a formar parte de su círculo de confianza.

Además se le señala por haber reivindicado a la dictadura en declaraciones a la prensa y defender a los reos por delitos de lesa humanidad internos en el penal especial de Punta Peuco.

Sigue leyendo: (Video) «Pescar un fusil, subir un cerro, y matar comunistas, ese era mi objetivo personal»: La confesión de Jorge Arancibia en declaraciones a TVN en 2013

A la controversia se sumaron unas declaraciones ofrecidas por Arancibia al programa Informe Especial de TVN, emitido en septiembre de 2013 y titulado «Cuando Chile cambió de golpe».

En un extracto del video, que compartió el jueves pasado la diputada Daniela Cicardini (PS) y que se ha viralizó a través de las redes sociales, el periodista Santiago Pavlovic le pregunta a Arancibia sobre la «llama» del “descontento naval” que se registraba en contra del gobierno del presidente Salvador Allende de Uniad Popular (UP).

“Habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etcétera. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si seguimos así yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar, oye, a comunistas, para decirlo francamente, porque ese era mi objetivo personal”, afirmó el ex almirante de la Armada.

La controversia no cesa y este lunes, Erika Cecilia Hennings Cepeda, esposa del detenido desaparecido del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alfonso René Chanfreau Oyarce y sobreviviente del centro de tortura y exterminio Londres 38, difundió este lunes un documento «secreto” de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que data del 3 junio de 1980 y que fue firmado por el entonces director (s) del órgano represivo, el coronel del Ejército Fernando Arancibia Reyes, hermano de Jorge Arancibia, quien hoy forma parte de Comisión de Derechos Humanos del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

Así con los hermanos Arancibia, uno Comandante y edecán de Pinochet y el otro director de la CNI, con montajes y actor en operación"retiro de televisores"(exhumación de restos detenidos desaparecidos). Ambos en pacto de silencio.

Puede Jorge Arancibia integrar comisión de DDHH? pic.twitter.com/SgjLswW5wY August 9, 2021

En el memorándum dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores se informa sobre la concurrencia a Madrid, España de 15 “elementos marxistas chilenos”, que habrían estado exiliados en Francia.

Según el texto, contaban con “apoyo del Comunismo Internacional”, por «cuyos medios de comunicación realizan lascampañas contra Chile».

De acuerdo con el memorando secreto firmado por Fernando Arancibia su objetivo principal era “programar y dirigir la actividad de apoyo a la ‘Lucha Revolucionaria’ y extremista en Chile”.

Asimismo, el entonces director (s) de la CNI reveló la supuesta “nómina” de chilenos que tenían actividad política Francia, en los que incluyó a Alfonso Chanfreau y a la propia Erika Hennings.

«Así con los hermanos Arancibia, uno Comandante y edecán de Pinochet y el otro director de la CNI, con montajes y actor en operación»retiro de televisores»(exhumación de restos detenidos desaparecidos). Ambos en pacto de silencio», indicó Erika Hennings a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

¿Puede Jorge Arancibia integrar comisión de DDHH?», preguntó la activista.

Operación retiro de televisores

Cabe recordar que la operación «retiro de televisores» fue el nombre en clave que le dio la dictadura al desentierro de cadáveres opositores asesinados por las Fuerzas Armadas, que se encontraban sepultados en fosas clandestinas en diversos puntos de Chile. Tras ser desenterrados, los cadáveres fueron lanzados al mar.

Fernando Arancibia Reyes, siendo el segundo hombre de la CNI, y bajo el mando de Odlanier Mena, fue encargado de coordinar y dirigir la remoción de restos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país.

Esta información fue confirmada por el propio Mena, quien dijo que la CNI fue la responsable de mover cadáveres y que fue Fernando Arancibia quién coordinó la decisión asumida por el organismo a partir del descubrimiento de los Hornos de Lonquén, en 1978, consignó el portal Memoria Viva.

¿No hay acaso "Conflicto de Interes" si es el HERMANO de Jorge Arancibia, el Coronel (R) Fernando Arancibia uno de los involucrados en la Operación Retiro de Televisores (desaparición de fallecidos)?@ErikaHennings @RoyoManuela @javiereboesc @danielstingo pic.twitter.com/phowoKYdZP — @arneric (@ARNERIC) August 9, 2021

En agosto de 2001, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) , manifestó su rechazo al hecho de que el hermano del entonces candidato a senador Jorge Arancibia, Fernando Arancibia, había desempeñado el cargo de subdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y habría negado ante jueces de la época la existencia de prisioneros políticos.



«Un candidato a senador y un subdirector de la CNI, genética e ideológicamente hermanados, uno en la marina y otro en el Ejército, ambos unidos por un pasado golpista y un presente conspirativo, están liderando una gran operación política y de inteligencia destinada a instalar el legado pinochetista», indicó la AFDD en una declaración pública.





La detención de Alfonso Chanfreau por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tuvo lugar el 30 de julio de 1974.

Información falsa sobre Alfonso Chanfreau

A pesar de que Fernando Arancibia Reyes, incluyó a Alfonso Chanfreau en la lista de marxistas chilenos en España, para la fecha del documento, 03 de junio de 1980, Chanfreau ya llevaba 6 años desparecido, por lo que era falso que pudiera encontrarse en la capital española, tal y como aseguraba el entonces director (s) de la CNI.

Alfonso Chanfreau cursaba segundo año de Filosofía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile cuando fue detenido en 1974, además de ser miembro del Comité Central del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR, conde recibió el apodo de «Emilio». Además, fue coordinador del sector Santiago Oriente, correspondiente a las comunas de La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Providencia y Santiago.

Sigue leyendo: Chanfreau: La historia del abuelo del perseguido vocero de la ACES

La detención de Alfonso por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tuvo lugar el 30 de julio de 1974, aproximadamente a las 23:30 horas, en su domicilio de calle Escanilla 661, en la actual comuna de Independencia.

Esa noche el dirigente mirista se encontraba en su casa junto a su esposa Erika Hennings , quien también pertenecía a la militancia del MIR, y su pequeña hija Natalia. Cerca de diez agentes entraron al departamento y lo revisaron minuciosamente para luego llevárselo detenido.

Erika fue prisionera y torturada frente a su esposo. Para que él «cooperara» con la investigación, fue atormentado durante 14 días, con distintas formas de maltrato.

El día martes 13 de 1974 fue la última vez que Erika vio con vida a Alfonso Chanfreau y se despidió de él en Londres 38. Los agentes de la DINA lo trasladarían a otro recinto. En julio de 1975 su nombre apareció en la infame lista de «los 119».

La militante PS convertida luego en agente de la DINA, Luz Arce Sandoval, declaró en tribunales en 1990 que vio «a una persona con las manos y piernas abiertas tirado al fondo, casi muerto, al menos ese era su aspecto. Era Alfonso Chanfreau, que había sido torturado y le habían pasado la camioneta».

Hoy su nombre se encuentra en una placa recordatoria en homenaje a estudiantes, funcionarios y académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura cívico militar.