Comisión de Educación despachó dos proyectos que aseguran participación de estudiantes en el proceso constituyente

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes los dos proyectos de ley que buscan asegurar la participación de estudiantes en el proceso constituyente desde sus establecimientos educacionales.

El primero de ellos pretende que los colegios incorporen dentro de los planes de formación ciudadana acciones tales como talleres y cabildos que fomenten la participación, reflexión, debate e información de las y los estudiantes respecto al proceso constituyente en curso, a la vez que faculta al Ministerio de Educación para que recoja los resultados y ponga el material a disposición pública y de la Convención Constitucional.

El segundo proyecto regula a los Centros de Estudiantes y les encomienda entre sus funciones la tarea de promover un plebiscito estudiantil en cada establecimiento. También se contempla la participación de docentes, padres, madres y apoderados, y de diversos organismos vinculados con la infancia, como la Defensoría de la Niñez, el INDH, INJUV, instituciones de Educación Superior, entre otros, y establece que los resultados sean entregados a la Convención Constitucional y considerados en la elaboración de la nueva Constitución.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en general y particular, y despachadas para su discusión en la Sala de la Cámara. Sin embargo, el Gobierno anunció reserva constitucional para los dos proyectos.

“Somos muchos quienes creemos que las y los estudiantes, que han sido protagonistas de las luchas sociales de las últimas décadas, no pueden quedar fuera del histórico proceso constituyente que estamos viviendo, y que el lugar para concretar su participación y su derecho a ser oídos es la escuela”, planteó tras la votación la diputada Camila Rojas, una de las impulsoras de las iniciativas.

“Los diputados de derecha y el Gobierno se oponen, anunciando reserva de constitucionalidad. Nosotras insistiremos para que sea ley. Respetamos la autonomía de los colegios para establecer de qué forma llevaría a cabo el proceso, pero todos los y las niñas tienen derecho a hacerse parte, no puede ser una opción del establecimiento como han planteado algunos diputados. Los colegios que ya lo incluyeron en su planificación, no tendrían nada nuevo que hacer, la obligación recaería en aquellos que no han incorporado de modo alguno la nueva Constitución”, agregó la parlamentaria de Comunes.