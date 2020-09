Comisión de Trabajo despacha proyecto que incorpora a trabajadoras de casa particular al seguro de desempleo

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto, en segundo trámite constitucional y con discusión inmediata, que incorpora a las trabajadoras de casa particular al seguro de desempleo de la ley N° 19.728.

El texto, de iniciativa del Ejecutivo, dispone que para el financiamiento del seguro de desempleo se redistribuirá la actual cotización de cargo del empleador dividiéndola en dos cotizaciones, una para la cuenta individual de indemnización del trabajador o trabajadora, y otra para el fondo de cesantía, entre otros importantes aspectos.

Desde el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, SINTRACAP, Luz Vidal indicó que con este proyecto “se hace justicia con miles de mujeres en Chile que por años han estado desprotegidas. Necesitamos tener una protección social de parte del Estado y es por eso que agradecemos esta iniciativa y que se reconozca el trabajo de las trabajadoras de casa particular. Si bien desde el Gobierno se demoraron un poquito en reaccionar, finalmente, se hizo y así se beneficiará a muchas mujeres que cuidan lo más preciado para nosotros, la familia”.

Por su parte, Claudia Donaire, asesora legal del citado sindicato, añadió que existen 170 mil contratos relacionados a estos servicios, y apuntó que un 40% perdió el empleo en estos tiempos de pandemia, razón por la cual este proyecto viene a aliviar un poco más la situación de muchas mujeres en el país.

En ese sentido, Donaire agregó que, a la fecha, 18 mil trabajadoras de casas particulares perdieron su empleo producto del Covid-19 o se les suspendió su labor, y dijo que el tema es «preocupante», porque más de tres mil mujeres vieron rechazadas solicitudes en la materia, cifra que dista mucho si se compara con otras actividades laborales que tienen acceso al seguro de cesantía.

Al respecto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que el texto “es significativo porque lo trabajamos en conjunto con el propósito de dar una respuesta a las trabajadoras de casa particular que han tenido muchos inconvenientes, ya que si bien se han dado soluciones, necesitábamos algo integral, es decir, que hubiese mayor protección social. Por eso, agradezco lo que se vio en el Senado y cómo fuimos construyendo este importante proyecto. Aquí, abordamos de manera concreta los problemas, en cuanto a la cobertura del seguro de desempleo y de la ley de protección del empleo”, enfatizó.

Finalmente, la diputada Natalia Castillo (RD) dijo que con este proyecto se hace justicia: “Por fin llegó este día en la Comisión de Trabajo, porque este proyecto es de gran importancia y, simplemente, porque las trabajadoras de casa particular fueron arbitrariamente excluidas del seguro de cesantía y esa injusticia comienza a quedar saldada”.

Cabe destacar que las trabajadoras de casa particular se desempeñan en un sector altamente informal y poco resguardado, cosa que se ve reflejada en que las personas que se desempeñan en este, no tienen mayores beneficios sociales. Es más, las remuneraciones no son altas y en promedio el saldo de cuentas individuales en sus fondos de pensiones llega a 600 mil pesos, aunque con una cifra de 300 mil pesos promedio en más de la mitad de las trabajadoras.

Ahora, el texto fue remitido a la Comisión de Hacienda, para su discusión en los artículos de su competencia.

