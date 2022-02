Comité de Ética de la Convención multa con el 2% de su dieta a Arturo Zúñiga (UDI) por «discriminación política» contra Marcos Barraza (PC) 

Por unanimidad, el Comité de Ética de la Convención Constitucional decidió sancionar al constituyente Arturo Zúñiga (UDI) por sus dichos en contra del convencional Marcos Barraza (PC), lo que fue calificado como una «discriminación política».

La definición del comité fue castigar a Zúñiga con un llamado al orden y una multa del 2% de su dieta ($50.000), por única vez. La multa podría haber sido del 1%, pero según se lee en el oficio, éste no acudió a dar su testimonio ninguna de las dos veces que fue citado.

El fallo del Comité plantea que “si bien no puede advertirse intencionalidad maliciosa en los dichos del convencional Zuñiga, sí constituyen expresiones injuriosas emitidas en el espacio de uso público de la palabra, toda vez que atribuye una apropiación injustificada de recursos públicos. Con ello se afecta el derecho a la honra del convencional Barraza”.

Agrega, además, que “las expresiones de Zuñiga pueden calificarse como una discriminación política en cuanto adjudica, arbitrariamente, conductas que lindan con la corrupción a partir de una militancia política específica, a despecho de que en el interior del proceso democrático de la Convención Constitucional existe gran diversidad de identidades políticas», dice el texto.

«Si bien Zúñiga pudo haberse sentido afectado por una observación política que consideraba injusta, lo que correspondía era responder con argumentos a la crítica política recibida, sin recurrir a una imputación desdorosa contra un par dentro de la Convención. El respeto equitativo entre las personas, según la estimación de este comité, es un valor fundamental para preservar el sentido democrático de la convención», aseveran desde el Comité.

Por último, lamentan «la falta de cooperación del convencional Zúñiga en el proceso de investigación, la que de acuerdo al Reglamento de Ética de la Cámara es un agravante. Este agravante conduce a incrementar la sanción pecuniaria que se pronunciará, desde un 1% a un 2% de su dieta convencional».

Cabe recordar que durante la sesión del 12 de agosto de 2021, Zúñiga arremetió contra su par señalando: “Lo que usted hace señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo que está haciendo es llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido que se retracte”.

Posterior a estas declaraciones, la convencional Bárbara Sepúlveda hizo la denuncia que fue acogida por el Comité de Ética, que finalmente resolvió sancionar a Zúñiga de acuerdo al reglamento.

Sepúlveda acusó que se estaban vulnerando principios del reglamento como «actuar con fraternidad frente a sus colegas, se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales de ellos»; «ejercer el cargo con respeto» y «ser justos y respetuosos en el trato».

La convencional llevó al comité los testimonios de Barraza e Isabel Godoy (pueblo colla). En su relato, Barraza aseguró que con las expresiones de Zúñiga «se vieron afectadas mi honra, mis convicciones e ideario político, daña la legitimidad de mi conciencia ante la ciudadanía, es improcedente desde el punto de vista del buen trato hacia un par».

Godoy, por su parte, indicó que «el convencional Zuñiga siempre ha tenido intervenciones no sé si de menosprecio o discriminatorios hacia el resto, en especial a los militantes del Partido Comunista (…) No se puede faltar el respeto por tener pensamientos diferentes. Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto no se puede discriminar ni por raza ni por pensamiento político», según se lee en el oficio.

Zúñiga carga contra la Convención

Arturo Zúñiga reaccionó de manera airada contra la resolución. “Siempre dije que el Comité de Ética no tiene validez“, aseguró el convencional.

Siempre dije q el Comité de Ética no tiene validez. Fue hecho x quienes buscan acallar las críticas políticas

Seguiré expresando las ideas x las cuales fui elegido y defenderé, ahora más q nunca, la Libertad de Expresión para q ningún chileno tema una represalia x pensar distinto pic.twitter.com/cfay5CVtuk — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) February 4, 2022

Según el constituyente, este órgano “fue hecho por quienes buscan acallar las críticas políticas”. En ese sentido, anunció que “seguiré expresando las ideas por las cuales fui elegido”.

“Defenderé, ahora más que nunca, la libertad de expresión para que ningún chileno tema una represalia por pensar distinto”, concluyó.

Por su parte, la convencional Bárbara Sepúlveda afirmó que «estamos satisfechos y satisfechas con la medida que ha tomado el comité. Es importante que se llame al orden a los convencionales más allá de la multa que se aplique porque estamos en momentos deliberativos muy importantes y esos debates se van a tener que dar en un espacio de convivencia (…) siempre con respeto».