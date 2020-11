Compra secreta de AFP Habitat: el escándalo que podría poner la lápida a Piñera

El magister en Finanzas y creador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, denunció que Sebastián Piñera está involucrado en la “mayor estafa” a los fondos AFP del país.

“Esta es la mayor estafa a los fondos de AFP en Chile, bajo una operación completamente ilegal entre Habitat, Moneda Asset e ILC, triangularon los ahorros de los trabajadores para comprar AFP Habitat”, afirmó.

Moneda Asset es una compañía que se especializa en la administración de activos financieros y actualmente administra el fideicomiso de Piñera. Por otro lado, financió su pasada campaña presidencial, por lo que puede decirse que Piñera la controla indirectamente.

Según Lorenizini, la a triangulacion, totalmente ilegal consiste en que Habitat «invierte» nuestros ahorros (de los fondos de pensiones de Habitat) en fondos de Moneda, luego Moneda invierte en ILC (inversiones la construcción) e ILC es dueño de Habitat, es decir, con los ahorros de los trabajadores que cotizan en Habitat se están comprando directa e indirectamente AFP Habitat, lo cual está expresamente prohibido por la ley, y así controlar donde se invierten 60.000 millones de dólares.

Negocio redondo

Una investigación de El Mostrador, publicada el 19 julio de 2019, reveló que como parte del negocio redondo, Habitat invierte ahorros de los cotizantes en fondos de Moneda Asset -con un cobro extra de comisión a todo evento-, mientras Moneda Asset tiene una participación cada vez mayor en la matriz de Habitat, e incluso tiene la facultad de poner directores en la empresa.

La ley impide que las AFP inviertan en ciertos instrumentos, como sociedades deportivas o compañías de seguro. Y también prohíbe que las pensiones de los chilenos sean invertidas directa o indirectamente en AFP.

En los artículos 45 bis y 47 bis del DL 3.500, que regula la actividad de las AFP en Chile, se establece que los ahorros previsionales “no podrán ser invertidos, directa o indirectamente en acciones de Administradoras de Fondos de Pensiones”.

Además, el artículo 47 bis prohíbe derechamente que se pueda invertir en acciones de la propia AFP: “no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo”.

La participación de ILC es indirecta en AFP Habitat, ya que han establecido dos sociedades cerradas entre ellas, que denominan “vehículos de inversión” -Inversiones Previsionales Chile SpA y Inversiones Previsionales Dos SpA- las que no publican balances financieros y no están bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

¿Destitución de Piñera?

Según la denuncia, Sebastián Piñera tiene sus inversiones colocadas en el fideicomiso «ciego» por Moneda Asset. Por tal motivo si el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, saca el fallo, probablemente perdería el cargo de Presidente de Chile.

De hecho, Martín Vizcarra, fue destituido de la Presidencia de Perú por un caso de corrupción conocido como “el Club de la construcción”, en el que se le acusa de recibir sobornos cuando era gobernador en Moquegua, en el sur del país, en 2013 y 2014.

Esperamos que el Superintendente de Pensiones haga cumplir el artículo 45 bis del DL 3.500 y multe proporcionalmente a AFP Habitat y la CMF haga lo propio con Moneda. — Felices y Forrados (@felicesforrados) November 16, 2020

Lorenzini también mencionó que Piñera eligió al expresidente de Habitat , Juan Benavides, como presidente del directorio de Codelco; al ex presidente de Provida, Joaquín Cortés, como presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF; al ex director suplente de AFP Capital, Ignacio Briones como ministro de Hacienda y a la ex gerenta general de la Corporación de Investigación, Estudios y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess) relacionada a Habitat , María José Zaldívar, como ministra del Trabajo.

Planteó que así como Macías debe hacer cumplir el artículo 45 bis del DL 3.500 y multar proporcionalmente a AFP Habitat y la Comisión para el Mercado Financiero, también debe hacer lo propio con Moneda Asset.

“En resumen, Piñera pasó su dinero a Moneda Asset en fideicomiso «ciego». Moneda con ese dinero creó fondos. Habitat «invirtio» en los mismos fondos de Moneda Asset, y así triangular y comprarse Habitat sin poner un solo peso. Al controlar indirectamente Habitat, definen donde invertir parte de los 60.000 millones de dólares de los ahorrantes de Habitat. Así deciden meterle riesgo a los fondos de pensiones, prestando 12.000 millones de dólares al Estado, para financiar gasto público”, aseguró el creador de Felices y Forrados.

Quedan sólo 4 días para que lo hagan (ya han pasado 16 meses desde que el tema se hizo público sin tomar ninguna resolución).



SP y CMF deben dictaminar esta semana, o asumirían las consecuencias legales y penales de ser potenciales cómplices y encubridores. — Felices y Forrados (@felicesforrados) November 16, 2020

Señaló que la Superintendencia de Pensiones (SP)y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deben dictaminar esta semana, “o asumirían las consecuencias legales y penales de ser potenciales cómplices y encubridores”.

Bloqueo al segundo retiro

A pesar de la difícil situación en la que se encuentran miles de familias chilenas como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno y la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, Piñera ha sido el más férreo opositor y ha tratado por todos lo medios de bloquear los proyectos que permiten un retiro del 10% de los fondos de las AFP.

La denuncia de Lorenzini deja claro cuales son los verdaderos intereses de Piñera en las AFP y la razón por la que incluso confesara sus intenciones de recurrir al Tribunal Constitucional, en caso de aprobarse el segundo retiro del 10%.

Durante el encuentro anual de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Piñera indicó que «un grupo de parlamentarios están pretendiendo escribir una Constitución paralela a través de artículos transitorios», por lo que iba a «intentar, en el proceso legislativo, corregir este abuso, este resquicio y de lo contrario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque no solamente es una opción, es una obligación».

Cabe recordar que la inciativa del segundo retiro cuenta con el paoyo del 88% de los chilenos según la encuesta Pulso Ciudadano y que el proyecto fue recientemente aprobado en el Congreso por 130 diputados y diputadas, mucho más de los dos tercios necesarios, y con el apoyo de una gran parte de la bancada oficialista.

De hecho, el senador de la UDI, Iván Moreira, quien ya comprometió su voto a favor, recordó que «el gobierno legitimó el primer retiro con su inacción constitucional»,.

Por su parte, el diputado PPD Raúl Soto planteó que si finalmente Sebastián Piñera decide llevar al Tribunal Constitucional el proyecto estaría“bajo riesgo de acusación constitucional”.

“El Presidente Piñera está aplicando la ley de manera discrecional y arbitraria, y eso incluso podría llevarnos a pensar que el presidente Piñera está bajo riesgo de una acusación constitucional si sigue intentando llevar el segundo retiro del 10% al TC”, dijo Soto.

#TodosaLaMoneda

La insistencia de Piñera en enviar al Tribunal Constitucional el proyecto del segundo retiro del 10% de las AFP, sumanda a la profunda crisis social y política, junto con la represión y violación a los derechos humanos por parte de los cuerpo policiales han profundizado el descontento popular.

La crisis generada por la pandemia, además de lo que se venía arrastrando con las problemáticas que detonaron del estallido social y que aún no han sido resueltas, tienen al límite a la ciudadanía, por lo que muchos prevén comienzo de un nuevo momento de revuelta popular

🔴AHORA: Cerca de 3 mil personas se encuentran frente a la Moneda entre Funcionarios de la Salud y Familiares/Amigos de los Asesinados y Presos de la Revuelta, en Alameda calzada norte se encuentra Mery Veloz pidiendo Justicia para Romario🔴 #TodosALaMoneda #FueraPiñera pic.twitter.com/VGQH1MmfWI — Frente de Prensa Verdad y Revolución (@ChileInformado1) November 18, 2020

Bajo la consigna “Todos a La Moneda” que se hizo tendencia en las redes sociales (con más de de 20 mil réplicas en Twitter), miles de ciudadanos se encuentran congregados esta tarde a las afueras del del palacio de La Moneda para protestar de forma no violenta contra el gobierno y pidiendo la destitución de Sebastián Piñera.

Diversas organizaciones sociales y familiares de detenidos, heridos y fallecidos durante el estallido social han ido llegando de a poco a La Moneda, donde se ha podido observar un refuerzo en la seguridad de su perímetro.

🔴Hermana de Danilo Cárdenas en pleno Palacio de la Moneda, asesinado por el Regimen de Piñera reclama en el Frontis de La Moneda Justicia y la Renuncia de Piñera y Rozas🔴 (@IraciHassler ) #TodosALaMoneda #RenunciaPiñera pic.twitter.com/BsMXRNc3SG — Frente de Prensa Verdad y Revolución (@ChileInformado1) November 18, 2020