Con almuerzo popular y comunitario: Senadora Fabiola Campillai entrega su respaldo a Jeannette Jara

La senadora Fabiola Campillai anunció que junto con organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y activistas populares del mundo independiente, entregarán su respaldo público a la candidata Jeannette Jara con miras a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

A través de una convocatoria de prensa, la legisladora informó que «en la ocasión se realizará un almuerzo popular y comunitario junto con la candidata (…) a partir de las 10 de la mañana, donde luego se servirá una porotada para todos los asistentes».

La cita es este sábado 09 de agosto en Población Cinco Pinos, San Bernardo (Estación Metrotrén Cinco Pinos).

