Con empujones e intentos de detención, carabineros escoltas de Sichel expulsan a Andrés Giordano (D9) de actividad por llevar chapita de «NO+AFP»

El sábado recién pasado, Andrés Giordano, dirigente histórico del Sindicato Starbucks y vocero de la Coordinadora No+AFP, estaba en la Feria Augusto Matte en Quinta Normal junto a su equipo volanteando para su campaña a diputado independiente por el Distrito 9, cuando se encontraron con el comando de Sichel, que invitaba a participar de una actividad abierta a las vecinas y vecinos que se realizaría en ese momento en el lugar.

“Quisimos asistir como cualquier vecino o vecina, para conversar con respeto -como lo hicimos también con el ex ministro Briones en su momento-, sobre el IFE de $65.000 que celebró cuando era ministro de Piñera, porque si ese monto le parecía suficiente para una familia, qué queda para el sueldo mínimo y el resto de las garantías que como trabajadoras y trabajadores necesitamos”, explicó Giordano, que luego de registrarse al ingreso, y al notar que tenía puesta una chapita de No+AFP en su polera, carabineros escoltas de Sebastián Sichel lo expulsaron de la actividad a él y a su equipo.

“Carabineros trató de detenernos y nos forzaron a un control de identidad junto con expulsarnos violentamente sin haber cruzado una palabra, sin ninguna provocación, sólo por llevar un pin de ‘No+AFP’. Me llama la atención que se ocupen nuestros impuestos para proteger al candidato de los empresarios con matonajes”, relató el candidato de Apruebo Dignidad.

El video del momento se puede ver aquí:

🔴[1/3] Hoy, a 20 minutos de mi casa, en la feria nos encontramos con @sebastiansichel y quisimos acercarnos pacíficamente. Recibimos empujones y amenazas de su comando y equipo de seguridad. Para nuestra sorpresa, su seguridad son carabineros de civil, con autos de Carabineros pic.twitter.com/k47R2slwfL — Andrés Giordano D9 (@AndresGiordanoS) October 31, 2021

El trabajador de Starbucks aseguró que “esta no es manera de tratar a la gente del barrio, somos personas comunes y corrientes que queremos y creemos que podemos cambiar nuestras vidas, que pensamos que no es justo que recibamos un IFE de 65 mil y un salario mínimo como el actual, porque no nos alcanzan, y necesitamos poder conversar, sin violencia, para que lleguemos a un nuevo acuerdo, sino van a seguir encerrados en su burbuja de privilegios. Si no pueden tolerar una chapita de No+AFP, ¿qué podemos esperar de su eventual gobierno?”