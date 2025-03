Con los 17 millones de Cubillos bastaba: Estudiantes de la USS protestan por falta de inversión en seguridad

Durante los últimos días, diversas manifestaciones se han realizado al interior de la Universidad San Sebastián, en donde parte del estudiantado ha solicitado mayor seguridad en el recinto educacional, esto tras el robo del computador de un estudiante en las inmediaciones de la universidad.

Sin embargo, lo que caldeó aún más los ánimos de los estudiantes, y según lo que denuncian los propios estudiantes, es que las cámaras de vigilancia del inmueble no habrían estado operativas, ya que, no estaban enchufadas. También se ha denunciado que no hay suministro de agua en los baños y los torniquetes de acceso a la casa de estudios solo funcionan para la administración, permitiendo el transitar de personas externas y ajenas a la USS.

Respecto a lo anterior, es importante precisar que dicha universidad posee el 45% de recursos públicos, más ingresos particulares.

Pero, esta no es la primera vez que la USS ha estado en el ojo de la polémica. Recordemos que en septiembre del año pasado, se reveló que la exministra Marcela Cubillos, recibía un sueldo bruto de 17 millones de pesos, por desempeñar funciones de docencia en el recinto estudiantil, mientras realizaba diversos viajes a España.

Además, diversos personeros de Chile Vamos vinculados a la universidad -como el exministro del Interior Andrés Chadwick-, han sido mencionados en los chats del Caso Hermosilla, ahondando aún más la crisis en la USS.