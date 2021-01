Con más de 7.500 firmas Lista del Pueblo inscribió sus candidaturas para la Convención Constituyente por el distrito 7

Los integrantes de la Lista del Pueblo por el distrito 7 de la región de Valparaíso llegaron este domingo hasta las oficinas del Servicio Electoral para inscribir sus candidaturas a la Convención Constituyente, con miras a las elecciones del próximo 11 de abril.

Recordemos que esta lista que está conformada a nivel nacional. Así, en el distrito 7, la lista está integrada por Pamela Vivanco, Sonia Cáceres, Francisco Silva, Pablo Donoso, Tania Madriaga, Camila Zárate, Isaías Rojas y Tomás Lagomarsino, “quienes representan diversas comunas y luchas sociales que pretenden instalar en la nueva Constitución”, afirmaron desde la organización.

Perfil de los candidatos

Pamela Vivanco Montero, enfermera de profesión sostiene que sus “principales ejes temáticos son: la salud para todos, gratuita, garantizada y de calidad; la educación, que tenga que ver con los profesores formadores de niños, de desarrollar la inteligencia; por los derechos de las mujeres, es fundamental que las mujeres tengan las mismas condiciones y unas jubilaciones dignas”.

Francisco Silva Bustamante, arqueólogo y magister en políticas públicas, asegura que su “principal eje como persona ciega y como persona con discapacidad es la inclusión como un concepto que está consagrado en tratados internacionales, y que permita no solamente accesibilizar la vida social económica, política y cultural a las personas con discapacidad, sino a todo el mundo”.

Camila Zárate Zárate, dirigenta socioambiental, animalista oriunda de San Antonio buscará que la constitución “sea totalmente ecológica, se declaren los derechos de la naturaleza, el agua sea declarada como un bien común inapropiable, esencial para la vida, y que exista una planificación que sea eco sistémica. No más parques destruidos por las inmobiliarias, no más destrucción de humedales y no más destrucción de bosque nativo esclerófilo”.

Pablo Donoso Christie, abogado magister en derecho ambiental, presidente de la ONG VIHDA, dice ser candidato a la convención constitucional “para escribir una constitución ecológica y protectora del medio ambiente”.

Tania Madriaga Flores, socióloga y magíster en ciencias sociales, señala que “estamos en una lista de independientes para poder llevar contenidos a la constitución, en particular queremos defender el derecho de los territorios a formar parte de este país, de una nueva sociedad y un criterio de justicia territorial ambiental y social, que debemos levantar por todo Chile”.

Tomás Lagomarsino Guzmán, médico y dirigente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal de Viña del Mar afirma que “en la nueva constitución deben estar garantizado el derecho a la salud en contexto de un estado social de derechos y una democracia participativa”.

Sonia Cáceres González, abogada de la comuna de San Antonio que busca defender la posición de las mujeres y dar “más énfasis en el derecho a la vivienda”, dice querer “un país más justo y solidario con redistribución en materia de derechos sociales”.

Isaías Rojas Peña, es profesor de astrofísica de la UTFSM y dirigente sindical. Sus principales preocupaciones para esta constitución son “con la educación como un derecho fundamental. Tiene que ver con el área del trabajo y sindical, tener un real derecho a la negociación colectiva, a la huelga y a la negociación por rama, cuestión que no permite la actual constitución”.