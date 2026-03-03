Con más de mil firmas de respaldo: Comunidad Colla pide al Gobierno priorizar creación del Parque Nacional Salar de Maricunga

La Comunidad Indígena Colla Finca del Chañar envió formalmente una carta dirigida a la Ministra de Medioambiente, Maisa Rojas -quien además preside el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático-, solicitando la priorización de la declaratoria del Parque Nacional Salar de Maricunga.

La solicitud -enviada con copia al Presidente Gabriel Boric- está respaldada por más de 1.000 firmas reunidas en el plazo de una semana, provenientes de distintas regiones de Chile y del extranjero, en reconocimiento a este ecosistema altoandino como un sitio prioritario de conservación.

Según la comunidad, la propuesta de Parque Nacional contempla más de 13.000 hectáreas, incluyendo lagunas altoandinas que constituyen un hábitat crítico para el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), especie catalogada entre las más amenazadas a nivel mundial.

A ello se suman antecedentes técnicos como el censo de flamencos realizado por Conaf, que confirma la relevancia del territorio para la reproducción, alimentación y descanso de estas aves.

Desde la organización señalan que la definición del área protegida ha sufrido retrasos y plantean la necesidad de que la decisión sea adoptada durante el actual período gubernamental, antes del cambio de administración del próximo 11 de marzo, con el fin de otorgar certeza a la protección de uno de los ecosistemas más frágiles del país.

La comunidad destacó además el valor biocultural del territorio, indicando que el Salar de Maricunga forma parte de rutas de trashumancia, prácticas tradicionales y espacios de significación espiritual del Pueblo Colla.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a avanzar en la protección de los salares altoandinos en coherencia con los compromisos del Estado en materia de biodiversidad y cambio climático.

