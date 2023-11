Con pago de coimas: Así gana sus causas el abogado de Sebastián Piñera, Luis Hermosilla

El portal de investigación Ciper reveló una serie de audios donde el abogado Luis Hermosilla menciona el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el marco de la indagatoria que lleva esta última entidad contra la empresa de factoring Factop y la corredora de bolsa STF, por operaciones irregulares.

Recordemos que Hermosilla fue abogado asesor del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y antes de ello, representó a Claudio Spiniak y a la familia de Jaime Guzmán.

También, señala el reporte de Ciper, «ha sido socio del exministro del Interior, Andrés Chadwick, y actualmente defiende al jefe de asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi (…) Ahora asumió la defensa de Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas bajo la lupa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares».

Seguidamente, la publicación detalla que Ciper tuvo acceso al audio de una reunión entre Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, abogada y exfuncionaria del Mineduc durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, «donde se habla de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la CMF para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario».

¿Qué dicen los audios? De acuerdo a Ciper, en uno de ellos el abogado Hermosilla afirma lo siguiente:

‘Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (SII). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos’.

En otro momento, se escucha decir al abogado:

‘Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás’.

‘Y es la única manera de hacerlo. Tú pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podí hacer?’. Lo quiero tentar, lo quiero huevón, puta… ¿Me cachai o no? Porque la huevá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos’.

‘(…) Estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito’, se escucha en otra parte del audio.

La premura de Hermosilla se debe, precisamente, a la indagatoria del Servicio de Impuestos Internos al factoring Factop y la corredora de bolsa STF, la cual continúa en desarrollo.

Fiscalía abre investigación de oficio

Al cierre de esta nota, se informó que la Fiscalía abrió una investigación de oficio en contra de Luis Hermosilla por los antecedentes dados a conocer en el reportaje de Ciper.

