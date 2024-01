Concejal de La Florida duro contra Carter: Mientras culpa al Gobierno por la seguridad dejó sin seguridad comunal a 41 ferias navideñas

El concejal por La Florida, Reinaldo Rosales, realizó una dura crítica al alcalde Rodolfo Carter por su mal manejo del tema seguridad en la comuna, y denunció además una posible censura en su contra al silenciarse su intervención en el Concejo Municipal, donde abordaba este tema.

«Hoy en Concejo Municipal expuse sobre las contradicciones de Carter, quien culpa al Gobierno por temas de seguridad, pero no asume su rol en La Florida. 41 ferias navideñas no contaron con seguridad comunal. Al exponerlo me cortaron la transmisión», escribió el concejal en su cuenta de la red social X.

Seguidamente, Rosales denunció que en las ferias navideñas «hubo venta de alcohol y fuegos artificiales; y solo 1 de las 24 ferias contó con seguridad comunal. No se utilizó drones comprados por Carter. ¿Dónde se necesita más seguridad si no en ferias navideñas?»

«La seguridad en La Florida solo aparece con las luces de la TV. En lugares como las ferias navideñas, se requiere realmente de fiscalización y seguridad para nuestr@s vecin@s. Pero, como no las cubrió la TV no llegan ni los recursos ni los batallones«, concluyó el concejal Rosales.

Hoy en concejo municipal expuse sobre las contradicciones de #Carter quien culpa al Gob. × temas de seguridad, pero no asume su rol en La Florida



41 ferias navideñas no contaron con seg comunal



Al exponerlo me cortaron la transmisión



Expongo x acá el tema y debo video (1/3) pic.twitter.com/IU38w0fHVD — Concejal Rosales (@Rei_Rosales) January 3, 2024

Sigue leyendo: