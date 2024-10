Concejal Reinaldo Rosales: la piedra en el zapato del alcalde Carter

El rol de los concejales es fundamental para garantizar una gestión municipal transparente y eficaz. En La Florida, el concejal Reinaldo Rosales se ha destacado como uno de los más críticos de la administración del alcalde Rodolfo Carter, posicionándose como un fiscalizador que ha buscado permanentemente la correcta utilización de los recursos municipales.

Reinaldo Rosales ha presentado múltiples denuncias contra Carter, siendo el concejal que más ha señalado irregularidades en la comuna.

Una de sus críticas más recientes apunta a los exorbitantes montos que el municipio destina al arriendo de edificios, después de que Carter y su concejo municipal vendieran terrenos públicos a inmobiliarias. «Carter vendió a bajo costo los terrenos de La Florida a las inmobiliarias, para luego pagarles arriendos millonarios a las inmobiliarias», declaró Rosales en la sesión del concejo del 16 de octubre. Hoy, el municipio desembolsa cerca de $300 millones mensuales en arriendos, un gasto que Rosales considera podría resolver muchos problemas que aquejan a nuestros vecinos.

Otra de sus denuncias se refiere a la lujosa cena que organizó Carter con dirigentes sociales, cuyo costo alcanzó los $250 millones, pagados con fondos municipales. Esta acción, según el concejal, refleja una falta de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Pero una de las acusaciones más sonadas fue la contratación de Francisco Orrego, panelista del programa «Sin Filtros», para asesorar a Carter con miras a su candidatura presidencial.

Tras la denuncia de Reinaldo Rosales, el contrato de Orrego fue cesado. Pero el concejal fue más allá, presentando una querella criminal contra Carter por fraude al fisco y malversación de fondos públicos.

Hoy, Rosales mantiene más de diez denuncias activas en contra de la Administración de Carter, que espera sean prontamente resueltas por la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y la Fiscalía.

Al ser consultado sobre su labor, Rosales señala que no solo se trata de fiscalización, sino también de defender los derechos de los vecinos.

Subraya que cuando los recursos son mal utilizados, comienzan a escasear en áreas claves como ocurre en La Florida con la falta de medicamentos en los CESFAM, la precaria situación de los colegios municipales y la inequidad en la distribución de recursos en seguridad y áreas verdes. «Es en esos aspectos donde más se nota el abandono de nuestras poblaciones y de los sectores medios. Sin embargo, esto se oculta tras la entrega de vales de gas», afirma.

Una de las decisiones municipales que más ha lamentado es el cierre del balneario municipal de La Florida. «La piscina municipal era el lugar de veraneo para muchas familias de escasos recursos y, principalmente, para los niños más vulnerables. Hoy, por la decisión de un solo hombre, todo eso ha desaparecido. Como concejal, intenté impedirlo, pero no tenía las facultades suficientes. Acudí a la SEREMI de salud para corroborar la justificación del Alcalde, quien me señaló que fue esa SEREMI, la que decreto la prohibición de funcionamiento. Corroboré que todo era mentira. Sin embargo, al no tener atribuciones legales como concejal, solo pude encararlo en concejo municipal y denunciar el hecho en redes sociales.«, señaló con evidente frustración.

Así, Reinaldo Rosales, se ha transformado en la piedra en el zapato de Carter. Pero asume que enfrentar a alguien tan poderoso como lo es el alcalde de La Florida, no ha sido gratis “he enfrentado varios intentos por enlodarme. En una oportunidad me llamó un periodista para señalarme que el equipo de Carter quería inventarme una nota negativa y se lo habían pedido a su periódico. Ese mismo día tuvimos concejo municipal y se lo enrostré, luego lo subí a mis redes sociales. Él se descolocó”

El Concejal de los niños

No obstante, Rosales no solo se ha ganado un lugar por su labor de fiscalización. Desde el año 2011, se ha consolidado como el «concejal de los niños», organizando jornadas de entretenimiento y juegos en distintos sectores de la comuna al menos tres veces al mes. «Hacer esto me llena de alegría, al igual que a los niños y niñas que participan. El esparcimiento, el deporte, la cultura y las artes son derechos que el municipio debe garantizarles. Fomentar estos espacios es también una forma de prevención. Si les damos las herramientas correctas, disminuirán los niños que ingresan a la delincuencia o la drogadicción. A cambio, llenaremos de artistas y medallistas nuestra comuna«, sostiene.

De cara a las próximas elecciones, Rosales expresa su deseo de continuar trabajando por los vecinos de La Florida, esta vez junto al candidato a alcalde Nicolás Hurtado. «Espero sinceramente que el domingo podamos salir electos. Hurtado es el único que puede generar el cambio que La Florida necesita», concluye Rosales, reafirmando su compromiso con la comuna.