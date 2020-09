Confedeprus llama a la ciudadanía a «cuidarse en Fiestas Patrias para poder votar en octubre»

Luego de la baja de contagios y fallecimientos por Covid-19 en nuestro país, las medidas de desconfinamiento “paso a paso” implementadas por el gobierno han ido relajando las cuarentenas en diversos lugares, con la apertura gradual del comercio, y ahora, ad portas de una nueva celebración de Fiestas Patrias, un “permiso especial” que busca permitir encuentros familiares durante los tres días (18, 19 y 20).

Lo anterior, dentro de un contexto en el que si bien es cierto algunos indicadores han mostrado una baja en su gravedad, en diversos puntos del país se ha debido retroceder debido a la aparición de nuevos contagios, producto precisamente del relajo en las estrategias.

“El ministro dice que esta medida fue adoptada luego de haberla pensado y conversado, pero que yo sepa no ha conversado con ningún gremio de la Salud, o al menos no con el nuestro”, señaló Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confedeprus (Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud).

“Rechazamos enérgicamente el programa ‘Fondéate en tu casa’, nos parece que permitir reuniones familiares durante estas Fiestas Patrias es una medida que va en contra de toda lógica de robustecer las estrategias que permitan mitigar los impactos de los rebrotes y, con ello, perder el control de la pandemia, lo que podría servir de pretexto para echar pie atrás en temas que a estas alturas ya son impostergables, como es tener la nueva Constitución para Chile que las mayorías demandan, escrita sobre una hoja limpia y no en una manchada, y en la que la Salud debe ser un derecho, junto con otros más”, agregó Villaseñor.

La presidenta del gremio de la Salud, que representa a las y los trabajadores/as profesionales de la Salud Pública en la Mesa del Sector Público de la CUT, indicó además que “el ministro, al igual que lo hizo su antecesor, desprecia las competencias y aportes de quienes conocemos la realidad hospitalaria desde adentro, opiniones que son coincidentes con lo que se ha señalado desde diversos espacios, como la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, entre otros, respecto que la relajación de medidas va en dirección contraria a cualquier lógica sanitaria”.

“El principal factor de contagio es la movilidad de las personas y las reuniones familiares han sido uno de los focos de contagio más comunes. Con esto, las autoridades perseveran en cometer los mismos errores de siempre, como es la toma de decisiones o elaboración de políticas públicas sin tomar en cuenta a los actores sociales que sabemos lo que ellos han reconocido desconocer, como es la realidad social de los territorios”, puntualizó la dirigenta.

Finalmente, la presidenta de Confedeprus hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse durante estas Fiestas Patrias: “Sabemos que el encierro y el aislamiento social de las cuarentenas genera impactos en la salud mental de las personas, muchas de las que querrán celebrar en estas fechas, pero el llamado que hacemos como gremio de profesionales de la Salud Pública a la población es principalmente a cuidarse, a no hacer uso de este permiso especial para Fiestas Patrias, a no confiarse porque las cifras han bajado, pues el vehículo del contagio de este virus es la movilidad de las personas”.

“La verdad es que el gobierno nunca ha dado el ancho con sus medidas tardías y laxas, que en vez de prevenir los contagios los han fomentado, aumentando las posibilidades de rebrotes. Mientras no exista trazabilidad, testeo y aislamiento (TTA), lamentablemente estaremos expuestos a contagios y a retroceder. Por eso, insistimos en nuestro llamado a que la ciudadanía se cuide, pues si no lo hace y se contagia, además del riesgo para su salud y vida, no podrá votar por la nueva Constitución de la que todas y todos queremos ser parte, votando Apruebo y Convención Constitucional en octubre”, finalizó Villaseñor.

--