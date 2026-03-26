Confederación Unión Portuaria de Chile declara «estado alerta» por alza de combustibles: «El camino es la coordinación entre organizaciones sindicales y sociales»

En «estado de alerta» se declaró la Confederación Unión Portuaria de Chile (Cupch) ante el actual escenario de alza de los combustibles en el país, planteando en ese sentido que como trabajadores portuarios «no podemos aceptar pasivamente que las crisis se paguen siempre desde los trabajadores y sus familias».

La organización emitió una declaración pública al respecto tras sostener dos reuniones este miércoles 25/3, con representantes de empresas del sector portuario: la primera con la firma DP World, y la segunda con Hanseatic.

«En ambas instancias, la Confederación realizó su presentación formal, dando cuenta de su estructura, lineamientos y despliegue organizacional a nivel nacional, y se expusieron los principales aspectos de su funcionamiento interno, incluyendo sus comisiones por zona, permitiendo relevar su capacidad de articulación y representación», explicaron desde la Cupch.

La Confederación detalló que en la cita con las compañías se plantearon varios ejes centrales: «la necesidad de fortalecer el trabajo colaborativo entre la organización y las empresas; la importancia de generar mayor contacto y comunicación permanente; el abordaje conjunto de temáticas de interés transversal y vinculadas a políticas de Estado; la necesidad de avanzar en materias clave para el sector, como el sistema de licitaciones portuarias; el impulso a la profesionalización del sector, relevando la importancia de avanzar en una Ley Portuaria que entregue mayor estabilidad, regulación y proyección al trabajo portuario; y la discusión en torno a temas de seguridad social, incluyendo el ámbito previsional, como parte de las preocupaciones estructurales de las y los trabajadores».

La Cupch destacó que ambas jornadas «fueron productivas, permitiendo avanzar en la identificación de intereses comunes orientados a generar beneficios tanto para trabajadores como para empleadores».

Relación con el Gobierno

Paralelo a esto, en las citas también se expuso la situación actual de la Confederación en relación con el Gobierno, señalando al respecto la falta de acercamiento con la actual administración, enfatizando que ya debiese haberse concretado una reunión con el Ministerio del Interior para abordar la resolución de controversias existentes.

«Finalmente, se recalcó la importancia de que las empresas conozcan de primera fuente el contexto actual del sector, junto con un llamado a todos los actores a asumir un rol activo y comprometido frente a los desafíos planteados, especialmente en aquellas materias estructurales que requieren voluntad política, diálogo efectivo y una mirada país», puntualizaron desde la Cupch.

Alza de los combustibles

Naturalmente, uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores portuarios es la fuerte alza del precio de los combustibles ocasionada tras la intervención del Mepco por parte del gobierno de Kast.

El tema fue abordado en una declaración pública en la que la Confederación enfatizó, frente al actual panorama, es «la coordinación entre organizaciones sindicales y sociales para exigir una política de protección integral que incluya control de precios y una distribución justa de los costos de la crisis».

«El gobierno presenta esta medida como inevitable, ocultando una elección política concreta: traspasar el costo de la crisis a los trabajadores en lugar de movilizar recursos públicos. El Mepco, creado por la Ley N° 20.765 precisamente para suavizar shocks internacionales, fue modificado esta semana por el gobierno para permitir que las alzas se traspasen con mayor rapidez al mercado local», señala la declaración de la Cupch. Lee el texto completo a continuación:

«Clima hostil»

Finalmente, Francisco Silva, presidente del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso, dijo a El Ciudadano que los trabajadores porteños se suman «a la preocupación nacional por las fuertes alzas de los combustibles y la paulatina perdida de derechos sociales que va a empezar a implementar este Gobierno».

«Los recortes en los presupuestos de diferentes carteras ministeriales lo único que hace es profundizar las diferencias sociales y generar un clima que ya se siente hostil en el país», agregó el dirigente sindical desde Valparaíso.

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