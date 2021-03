Confinamiento masivo: Piñera concreta sabotaje estructural a elección de constituyentes

En medio del temor de un desastre sanitario como consecuencia del fuerte repunte de contagios de Covid-19, con más de 6.000 casos diarios en los últimos días, en el país se debate la idea de postergar las elecciones del sábado 10 y domingo 11 de abril, donde se elegirán a los 155 convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales.



Hay divisiones entre los sectores políticos, científicos y los ciudadanos sobre el tema, mientras algunos se muestran a favor de postergar las elecciones, otros son afines a la idea de mantener la fecha.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, planteó este lunes que la decisión de suspender los comicios, debe ser tomada por la autoridad sanitaria.

En entrevista con radio Pauta, Provoste indicó que una determinación de este tipo debe ser evaluada por la autoridad sanitaria del país y no por la política.

“Una decisión como esta es responsabilidad de la autoridad sanitaria y no una responsabilidad política. Acá no cabe el cálculo político, aquí lo que cabe es la opinión de los expertos y esta es una decisión sanitaria”, señaló la senadora DC.

Indicó que promoverá que el Senado “sea un espacio institucional para la rendición de cuenta de las autoridades”, por lo que convocará a una sesión especial sobre la gestión de la pandemia.

“Estamos más interesados en conocer la opinión de los actores respecto la crisis sanitaria del covid, por lo que hemos invitado a una sesión especial y esperamos contra el miércoles de esta semana al ministro Enrique Paris (…) así como también a la propia presidenta del Colegio Médico”, dijo citada por Bío Bio Chile.

Desde el oficialismo, planyean que no es necesario modificar las fechas. De acuerdo al presidente de la UDI Javier Macaya, “tenemos que aplanar la curva y la situación no es tan diferente como la del año pasado cuando se desarrolló la elección”, mientras la jefa de la bancada María José Hoffmann indicó que suspender las elecciones es una decisión “estrictamente sanitaria, pero nuestra voluntad es que el proceso se realice”.

Por su parte, la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática (RD), dijo que “nosotros no tenemos antecedentes que nos hagan sostener hoy día que la elección como está planteada en dos días distintos, pueda generar un peligro”.

Desde la comunidad científica demandan mayores medidas para proteger a la población frente al repunte de casos de coronavirus.

De acuerdo al máster en Salud Pública del Imperial College de Londres y médico internista del Hospital Sótero del Río, Juan Carlos Said, “el sistema va derechamente a un colapso” en materia de ocupación de camas críticas. Según el especialista “yo creo que al Gobierno no le quedan más opciones que decretar una cuarentena completa en la Región Metropolitana”.

Esta idea es compartida por Darwin Acuña, presidente de Sochimi (Sociedad Chilena de Medicina Intensiva), quien señaló que “sería bueno, que sobre todo Santiago, debería avanzar a una cuarentena total en toda la región (…) si eso no va a alcanzar para hacer las elecciones, no lo sé”, indicó.

“Por un tema cívico se deben hacer, pero vamos a estar metidos en medio de la segunda ola con todas las complicaciones que eso tiene. De esa perspectiva se ve difícil”, dijo en declaraciones ofrecidas a Radio Duna, en las que aseveró que “las cifras son preocupantes”.

“A partir de marzo ya teníamos un 85% de ocupación de camas (…) Hubo un tema de descontrol que no previmos y no se actuó a tiempo tampoco. Entonces sacando las matemáticas, si no ocurre un milagro, es decir, que aparezcan mágicamente otras 200 camas adicionales o que se reduzcan bruscamente los contagios, el sistema va derechamente a un colapso. Esa es la realidad”, advirtió.

Sin embargo, al referirse al proceso de elecciones en abril, Said expresó que “no soy partidario de suspender”. “En primer lugar, porque son un evento único que se puede realizar con mucha seguridad, ya hay decenas de países que han realizado elecciones sin un aumento significativo de casos (…) y decir que las postergamos, bueno, ¿para cuándo? La pandemia no tiene una fecha de término definida”, dijo en declaraciones a Radio ADN.



21 comunas de la RM a cuarentena

Ante el avance de la pandemia, el Gobierno decidió este lunes incrementar las restricciones, pero sin decretar la cuarentena total para la Región Metropolitana, como han solicitado varios especialistas.

El Minsal anunció el retroceso a Fase 1 de 21 comunas de la Región Metropolitana (RM) a partir del jueves a las 5 de la mañana, lo que significará a nivel país que casi 14 millones de personas estarán en situación de confinamiento en Chile, la cifra más alta desde que inició la pandemia en el país.

También se aplicarán otras medidas restrictivas, como la suspensión de los permisos de desplazamiento personal los fines de semana, como anunció la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, con el objetivo de “disminuir la movilidad”.

¿Postergar o no postergar?

Por parte del Gobierno, el ministro de Salud, Enrique Paris, se ha referido a la posibilidad de suspender las elecciones. Por un lado descarta la posibilidad de retrasar la jornada, pero por el otro la deja abierta.

Según Paris, desde La Moneda han conversado con dirigentes de partidos políticos para ver la posibilidad de correr la fecha de los comicios, pero indicó que,en general, han encontrado negativas.

“Hicimos consultas con los presidentes de partidos y en general no hay ánimo para postergar las elecciones, pero lo que dice la gente en la calle es al revés, de postergar las elecciones”, dijo el domingo en en el programa Estado Nacional de TVN.

Este lunes afirmó que “a no ser que haya una real catástrofe se mantendrá la votación, tal como está en la ley” y dijo que el Minsal no cuenta con suficiente potestad para suspenderal.

“Consultamos a diferentes abogados y el ministerio de Salud puede decretar alerta sanitaria, pero no tiene potestad” para decretar una eventual suspensión (…)es el Congreso el que debe conversar con el Ejecutivo y el Servel”, endosando a otros actores la responsabilidad de tomar las decisiones con respecto a la postergación.

Sabotaje a las elecciones

El senador Guido Girardi, del Partido por la Democracia (PPD), criticó al Ejecutivo por no tomar las medidas necesarias para evitar la suspensión de los comicios.

“No vemos en el Gobierno una acción seria para evitar tomar la decisión de suspender las elecciones.Es como si quisieran llegar a un punto crítico, con camas ocupadas para optar por postergar”, acusó Girardi.

El senador dijo a Radio ADN que “estamos en una situación crítica” y que “si sigue el aumento de casos positivos y no se corta la cadena de contagios, lo más probable es que dos semanas antes habrá que evaluar si se posterga, algo que nadie quiere y que se puede evitar”.

Esta situación crítica que atraviesa Chile actualmente con respecto a la pandemia de coronavirus fue advertida por la comunidad de médicos y especialistas.

No obstante, desde La Moneda han insistido en ponderar la actividad económica sobre el resguardo de la población frente al Covid-19. Se reactivó el comercio, se abrieron los aeropuertos, se flexibilizaron las cuarentenas, se reiniciaron las clases presenciales y se otorgaron permisos de desplazamiento aún cuando existía el peligro de que aumentara el número de contagios, tal y como está sucediendo.

Al concretarse los peores temores, el gobierno de Sebastián Piñera optó por decretar el confinamento de 14 millones de ciudadanos a menos de tres semanas de que se celebren las elecciones las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, lo que se suma a la falta de información sobre los comicios y la poca difusión que han tenido los candidatos independientes a convencionales constituyentes, debido a que la franja electoral ha privilegiado a los aspirantes de los partidos tradicionales.