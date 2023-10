Consejera Karen Araya: Propuesta de Constitución «no es buena para la democracia» y el pueblo «seguirá bailando el Baile de los que Sobran»

La Consejera Constitucional Karen Araya advirtió que la nueva Constitución recién aprobada y despachada a plebiscito no es buena «ni para la democracia ni para el pueblo», recalcando que Chile «merece una nueva Constitución, pero no cualquiera».

«Tengo una sensación de decepción, pero estoy muy contenta también por el trabajo que hicimos por tener una Constitución que garantizara derechos (…) no lo logramos, y esta Constitución no es buena para la democracia en nuestro país, y no es buena para el pueblo», declaró Araya a El Desconcierto tras la votación.

Previamente, en su intervención en el plenario -donde votó en contra-, la consejera declaró: «Lamento decirles a mis compatriotas qué con esta Constitución, tendremos que seguir cantando el «Baile de los que sobran» hasta que la dignidad se haga costumbre y también hasta que la dignidad se haga Constitución».

«Chile merece una nueva Constitución, pero no cualquiera. Chile merece una buena Constitución, pero esta no lo es», agregó Karen Araya.

Escucha su intervención completa AQUÍ

Se viene el plebiscito

El lunes 30 de octubre de 2023, el Consejo Constitucional aprobó y despachó a plebiscito la propuesta de nueva Constitución Política para Chile, el cual deberá votarse a favor o en contra el 17 de diciembre.

El texto fue aprobado por los 33 votos de la derecha (Republicanos y Chile Vamos).

